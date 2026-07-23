iPhone 17 Pro'nun En Büyük Rakibi Olacak: OPPO Find X10 Kanlı Canlı Görüntülendi!

OPPO'nun merakla beklenen Find X10 serisi yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bugüne dek ortaya çıkan detaylar yeni modellerin de selefleri gibi amiral gemisi düzeyinde performans sunacağı yönünde. Son gelişmeler ise OPPO Find X10 serisinin iPhone 17 Pro'ya karşı test edildiğini gösteriyor.

OPPO Find X10 Serisi Neden iPhone 17 Pro'ya Karşı Test Ediliyor?

OPPO'nun bu testleri yapmasının arkasındaki neden bir gövde gösterisi değil. Bunu daha çok kamera yeteneklerini doğrudan sektörün en iyilerinden biriyle kıyaslayarak kendi teknolojisini geliştirme çabası olarak düşünebilirsiniz. Kameralar bir telefonda en çok özelleştirilebilen donanımlardan biri olduğu için bu alandaki rekabet de oldukça fazla.

Buna bir örnek verirsek günümüzde amiral gemisi Android telefonların büyük bir bölümünde Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Doğal olarak hiçbir marka en güçlü modelinin daha düşük performans sunan bir yonga setini çalıştırmasını istemiyor. Kısacası işlemci gibi detaylarda genellikle o yıl çıkan en güçlü donanımları görüyoruz. Yani standart bir durum söz konusu.

Ama kamera tarafında işler böyle yürümüyor. Sensör boyutu, diyafram açıklığı, çözünürlük ve lens türü gibi çok sayıda detayın doğru bir şekilde bir araya getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle benzer segmentte yer alan ve aynı zamanda yakın fiyatlara sahip olan akıllı telefonlarda kamera performansı kullanıcı tarafında belirleyici bir unsur oluyor.

Bu nedenle telefon üreticileri ürünlerini geliştirirken rakip markaların cihazları da göz önünde bulunduruyor. Bu durum sadece OPPO'ya özel değil. Diğer markalar da kendi ürünlerini rakip modellerle doğrudan karşılaştırabiliyor.

OPPO Find X10 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görsellerine baktığımızda OPPO Find X10 serisinin iPhone 17 Pro ile aynı test düzeneği içine yerleştirildiğini görüyoruz. Tabii şirketin telefonların tasarımını saklamak için özel kılıflar kullandığını da belirtelim. Buna rağmen modellerin arka paneliyle ilgili tahminde bulunabiliriz.

Bu kapsamda bir son dakika değişikliği olmazsa yeni seri iPhone 17 Pro benzeri iki parçalı bir arka panel tasarımıyla karşımıza çıkabilir. Zira ne kadar kılıf kullanılırsa kullanılsın bir noktada tasarım kendini ele veriyor diyebiliriz. Ön panelde de çok yüksek ihtimalle ince çerçevelere sahip delikli bir ekran kullanılacak.

OPPO Find X10'un Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP veya 64 MP

200 MP veya 64 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: Bulunacak.

Bulunacak. İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,89 inç

6,89 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: LTPO

LTPO İşlemci: Dimensity 9600 serisine ait bir işlemci

Dimensity 9600 serisine ait bir işlemci Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 serisi geçen yılın ekim ayında kullanıcılara sunuldu. Bu doğrultuda yeni serinin de bu yılın ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bunun dışında Çinli marka Find X9 ailesinden sadece Pro versiyonunu ülkemize getirmişti. Eğer marka bu politikasını sürdürürse yeni seride de sadece Find X10 Pro Türkiye'de satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10 serisinin iPhone 17 Pro'ya karşı test edilmesi iyi bir gelişme. Buradan yeni serinin kamera performansında doğrudan iPhone 17 Pro'yu gözüne kestirdiği anlamını çıkarabiliriz. Şahsen OPPO'nun Ultra versiyonları dışında kamera konusunda beni çok fazla tatmin eden bir modeli olmamıştı. Ancak bu yıl vitrine çıkacak Find X10 ailesiyle birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor.