Sıkılmadan Tekrar Tekrar Oynanabilen Oyun Ücretsiz! Süre Bitmeden Alın

Epic Games, oyunculara her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçen hafta Luto ve Echo Generation: Midnight Edition'ı bedava olarak dağıtan şirket, bu hafta ise seçimlerinize göre değişen birden fazla sona sahip eğlenceli bir yapımı hiçbir ücret ödemeden almanıza olanak tanıyor.

Epic Games Hangi Oyunu Ücretsiz Olarak Sunuyor?

Epic Games, Foretales'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu oyun normalde 317 TL'ye satılıyor ancak yeni başlayan bu önemli fırsatı değerlendirirseniz hiç yüzlerce TL ödemeye gerek kalmadan ona sahip olabiliyorsunuz. Tabii, biraz acele etmekte fayda var. Kampanya sınırlı bir sürenin ardından sona erecek.

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Şirketin açıklamasına göre oyunu kütüphanenize eklemeniz için 30 Temmuz 2026 saat 18.00'e kadar zamanınız var. Bunun sadece kısa süreliğine geçerli "oynaması ücretsiz" oyun kampanyalarından biri olmadığının altını çizmekte fayda var. Bir kez aldıktan sonra fırsat sona erdikten sonra bile ona sahip olabileceksiniz.

Foretales Tam Olarak Nasıl Bir Oyun?

Kart oyunları arasında yer alan Foretales, bir lanetin etkisi altına aldığı dünyada geçiyor. Dünyanın kaderi ise çocukların ellerinde. Volepain adında küçük bir hırsızı yönettiğimiz oyunda hangi hamlelerin yapılacağı tamamen bize bırakılıyor. Seçimlerimiz kritik öneme sahip. Öyle ki nasıl seçimler yaptığımıza göre birden fazla farklı sonla karşılaşabiliyoruz.

Bu durum, oyunu tekrar tekrar oynamayı mümkün hâle getirirken onu tekdüzelikten de kurtarıyor. Eğer masa oyunlarını seviyorsanız ama sizinle oynayacak arkadaşınız yoksa ya da bunları satın almaya pek istekli biri değilseniz Foretales'ın kart odaklı sıra tabanlı savaş sistemini seveceğinizi söyleyebiliriz.

Foretales'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM İşlemci: 2GHz hızında çalışan işlemci

2GHz hızında çalışan işlemci Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu bir ekran kartı

DirectX 9 uyumlu bir ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Foretales'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 6 GB RAM

6 GB RAM İşlemci: 3GHz hızında çalışan bir işlemci

3GHz hızında çalışan bir işlemci Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu bir ekran kartı

DirectX 9 uyumlu bir ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Foretales, eğer sürekli bir oyunu bitirip diğerine geçmekten sıkıldıysanız tam size göre olabilir. Ama bu oyunu oynamak için biraz da masa oyunlarını sevmek gerek. Şahsen ben daha önce hiç söz konusu türe sahip bir oyunu oynamamış olanların denemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de daha önce birçok türe mesafeli yaklaştım ama oynamaya başladıktan sonra aslında hayal ettiğiniz gibi olmadığını fark ediyorsunuz.