Google AI, "Bu Kıyafet Bana Olur Mu?" Sorusunu Tarihten Silecek

Bu sene yapay zeka çalışmalarına büyük ağırlık veren Google, AI'ın alışverişlerde de etkin rol oynaması için kolları sıvadı ve "alışveriş arayüzünü" iyice geliştirdi. Arama, deneme ve satın alma aşamaları artık çok daha kişisel, çok daha zeki.

Google'ın istediği daha "sezgisel" tasarımlar ve yöntemler kullanarak insanların beş duyusuna hitap etmekti. Bu doğrultuda AI Mode alışveriş arayüzü, kullanıcıların ürün ararken ne görmek istediğini sezgisel olarak anlayacak şekilde yeniden tasarlandı. Örneğin bir seyahat çantası arıyorsanız, sistem sizin bolca görsel görmek istediğinizi varsayıyor ve ekranın sağ yarısını dikey olarak dört sütunluk ürün görselleriyle dolduruyor.

Bir Fotoğrafla Kıyafeti Üstünüzde Görün

Google, 2023 yılında sanal kıyafet deneme özelliğinin çıtasını yükseltti. Daha önce belirli vücut tiplerine sahip modeller üzerinde kıyafetleri test edebiliyordunuz. Artık ise tek bir fotoğrafınızı yükleyerek, kıyafetleri doğrudan kendi üzerinizde görebileceksiniz.

Bu model özel olarak modayı anlayacak şekilde eğitildi. Yani kumaşın farklı vücut tiplerine göre kırışıp katlanması bile gerçekçiliğe hizmet ediyor. Fotoğraftaki pozunuz nasılsa ona göre kıyafetler şekil alıyor. "Üstünde dene" (try it on) simgesi olan tüm ürünleri kendi fotoğrafınız üstünde deneme şansınız var.

Bu özellik kullanılabiliyor ve bugün itibarıyla Search Labs üzerinden ABD'de test sürecine açılmış durumda.

Google İndirimleri Haber Verecek

Kıyafeti beğendiniz ama indirim bekliyorsunuz diyelim. Google bu noktada "agentic checkout" adını verdiği yeni bir yardımcı sistem devreye sokuyor. Bir ürün sayfasında fiyat takibi için "track price" butonuna basıyorsunuz. Bütçenize uyan bir fiyat, beden ve renk seçeneği belirledikten sonra işlem tamamlanıyor. Sonrasında istediğiniz kritelere uyan bir ürün olursa sistem sizi bilgilendiriyor.

Sistemin en pratik tarafı ise alışverişi sizin adınıza tamamlayabiliyor olması. Burada da "Buy for me" (benim için satın al) seçeneğine tıklıyorsunuz. Ürün sepete atılıyor ve Google Pay kullanıldıktan sonra güvenli ödeme sağlanıyor. Ancak bu özellik de test aşamasında.