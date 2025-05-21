Yapay Zeka Türkiye'de Bir Lüks Oldu! Google AI Pro Abonelikleri Uçtu

I/O 2025 etkinliğinde yeni yapay zeka planlarından ve paketlerinden bahseden teknoloji devi Google, AI Ultra paketinin yeni fiyatını açıkladı. Öyle bir paket ki yurt dışında bile pahalı sınıfına koyuluyor. Haliyle Türkiye'de dolar kurunu baz alarak hesaplama yapınca ortaya epey uçuk bir fatura çıkıyor.

Google, bu paketin ilk üç aylık kullanımında kullanıcıları biraz rahatlatıyor ve 4.500 TL'lik giriş fiyatı belirliyor. Ancak süre bitiminde paketin aylık fiyatı 9.000 TL'ye yükseliyor.

Google AI Ultra Planda Ne Var?

Ultra plan, Google'ın en gelişmiş Gemini modellerine sınırsıza yakın erişim veriyor. Bu paketle birlikte Flow, Whisk, NotebookLM gibi araçlara yüksek kullanım limiti tanınırken, Project Mariner gibi henüz herkese açılmamış sistemlere de erken erişim hakkı veriliyor.

YouTube Premium üyeliği ve tam 30 TB bulut depolama alanı da pakete dahil. Gmail ve Google Dokümanlar gibi servislerle de entegre çalışan bu sistem, özellikle üretkenlik peşinde koşan kullanıcılar için cazip hale geliyor.

Daha uygun fiyatlı bir seçenek isteyenler için ise AI Pro planı mevcut. Bu da aylık 720 TL ve çoğu kullanıcı için yeterli olacak kadar güçlü özellikler içeriyor ve ilk ay ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Veo 3 Modeli Tanıtıldı

Etkinlikte Veo 3 adlı bir video üretim modeli de tanıtıldı. Veo 3 modeli sayesinde sesli, karakterli, müzikli kısa videolar oluşturulabiliyorsunuz. Ayrıca AI Ultra kullanıcıları 1 milyon jetonluk bağlam penceresi gibi detaylı özelliklere de sahip oluyor.

Imagen 4 adlı metinden görsele çeviri aracı da yeni yazı stilleri, tipografi ve afiş tasarımı gibi yaratıcı işlerde öne çıkacak. Veo 3 ve Imagen 4 şimdilik sadece AI Ultra paketinde yer alıyor, ancak ileride daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor.

Son olarak Google'ın Gemini Advanced ismini de artık kullanmayacağı duyuruldu. Yerine gelen Google AI Pro aboneliğiyle aynı içeriklere erişim sağlanacak. Tüm araçlar ve hizmetler tek bir paket altında toplanacak.