YouTube İzleme Geçmişini Kapatanlara Artık Video Önermeyecek! İzleme Geçmişi Ayarı Nasıl Yapılır?

YouTube, Salı günü yaptığı açıklamada, yeni güncelleme ile birlikte izleme geçmişini kapatan kullanıcılar için tüm video önerilerini devre dışı bıraktığını duyurdu.

YouTube izleyicileri, platform izleme geçmişi ayarlarına göre öneriler gösterdiğinden, küçük resimlerle dolu bir dizi video önerisinden oluşan ana sayfa görmeye alışkın ancak son güncelleme ile birlikte kullanıcılar izleme geçmişlerini kapatabilir ve artık YouTube algoritması tarafından video önerisi almayı durdurabilir.

İzleme geçmişinizi kapattığınız takdirde ana sayfanızda yalnızca arama çubuğu, abonelikler, shorts'lar ve kütüphane kısayollarını içeren sol taraftaki kılavuz menüsü yer alacak.

Google bugünkü yazısında "Bu yeni deneyimi, video önerileri sağlamak için hangi YouTube özelliklerinin izleme geçmişine dayandığını daha net hâle getirmek ve önerilere göz atmak yerine aramayı tercih edenler için platformu daha akıcı hâle getirmek için başlatıyoruz." dedi.

Şirket, kullanıcıların bu değişiklikleri önümüzdeki birkaç ay içinde göreceğini de sözlerine ekledi.

YouTube İzleme Geçmişi Ayarı Nasıl Yapılır?

Google Hesabınızda oturum açın. myactivity.google.com'a gidin. YouTube Geçmişi kısmından ayarı açıp kapatabilirsiniz.

İzleme geçmişi ayarına yönelik daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

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