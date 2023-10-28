Google, ANC Kulaklıklara Kalp Atışı Algılama Özelliği Getirecek!

Google, aktif gürültü engelleyici veya aktif gürültü azaltıcı (ANC) kulaklıklara yeni bir özellik getireceğini söyledi. Şirket, kulaklıklara bazı sinyaller göndererek kalp atış hızı ölçebilme özelliğini yükleyecek.

Yazılım Yükseltmesi ile Yüklenecek!

Kalp atış hızı algılama özelliği, kulaklıklara basit bir yazılım yükseltmesiyle yüklenecek. Şirketin araştırmalarına göre kulak kanalı, sağlık bilgilerini algılamak için ideal bir yer. Bu sebeple kulaklıklar kalp atış hızını ölçmek için uygun olacak.

Bir ANC kulaklığının hoparlörleri aracılığıyla düşük yoğunluklu bir ultrason araştırma sinyali kullanılarak ölçüm yapılacak. Bu sinyal, geri bildirim mikrofonları aracılığıyla küçük kulak kanalındaki yankıları tetikleyecek.

Şirket, kalp atış hızını ölçen en iyi frekansı bulmak ve yüksek kaliteli nabız dalga formu elde etmek için ses pletismografisine (APG) ilişkin araştırmalar yaptı. Araştırmayı 153 kişiyle iki grup hâlinde gerçekleştirdi ve sonucunda APG'nin %3,21 ortalama hata ile genellikle doğru çalıştığını gözlemledi.

Kulaklığın ölçümlerde müzikten, kulak tıkanıklığından ve vücut hareketlerinden etkilenmeyeceği söylendi.

Peki siz ANC kulaklıklarda kalp atış hızının ölçülebilecek olmasını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.