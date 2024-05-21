Google'ın Yeni Android 15 Beta 2.1 Güncellemesi Beklenen Sorunları Çözdü Mü?

Google, Android 15 Beta 2.1 güncellemesini beklenmedik bir sorunla başa çıkmak için hızla piyasaya sürdü. Ana ekrandaki simgelerin kaybolmasına neden olan bu hata, kullanıcıların büyük tepkisine yol açmıştı. Tek bir düzeltmeyle gelen bu güncelleme, Android tutkunları arasında büyük bir merak uyandırdı.

Ancak, güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, sorunun hala devam ettiğini bildiriyor. Bu durum, Google'ın güncellemelerinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratırken, teknoloji dünyasında geniş yankı buldu. Android 15 Beta 2.1'in gerçekten sorunu çözüp çözemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Google, Android 15 Beta 2.1 ile Hangi Sorunlara Çözüm Getiriyor?

Google, Android 15 Beta 2.1 güncellemesini Pixel kullanıcıları için yayınladı. Bu güncelleme, Pixel 8A, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7A, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6A, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel Fold ve Pixel Tablet gibi birçok cihazı kapsıyor. Android Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar, OTA üzerinden bu güncellemeyi otomatik olarak alacaklar.

Güncelleme, Mayıs 2024 güvenlik yaması ile birlikte geliyor ve ilk kez bir cihazda özel bir alan oluşturduktan sonra simgelerin ana ekrandan kaybolmasına neden olan sorunu hedefliyor. Bazı kullanıcılar, bu güncellemenin sorunu çözdüğünü belirtirken, diğerleri hala aynı sorunla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Özellikle bir kullanıcı, "Simge sorunlarını okuduktan sonra, bu güncellemeye kadar özel alan kurdum. Güncellemeyi yükledikten sonra özel alan kurdum ve vaat edilenlere rağmen, tüm simgeler Pixel 8 Pro'mdaki ana ekranlardan hala kayboldu. Bu düzeltme benim için işe yaramadı" dedi.

Bu durum, Android 15 Beta 2.1 güncellemesinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Kullanıcılar, cihazlarını güncelledikten sonra beklenen performans iyileştirmelerini göremedikleri için hayal kırıklığına uğramış durumda. Özel alan sorununu çözmeyi uman kullanıcılar, güncellemenin beklentilerini karşılamadığını belirtiyorlar.

Ayrıca, bazı kullanıcılar Android beta geri bildirim uygulamasının güncelleme sonrasında hata verdiğini bildiriyor. Bu durum, beta sürecinde geri bildirimlerin etkin şekilde toplanmasını engelliyor. Görünüşe göre, Android 15 Beta 2 güncellemesi, Pixel 6 Serisi telefonlarda ses hacmi sorunlarına da neden oldu.

Birden fazla kullanıcı, bu sorunu Reddit üzerinden bildirerek, ses seviyelerinin beklenmedik şekilde düştüğünü belirtti. Ancak, en son Beta 2.1 güncellemesi bu sorunu çözmüyor gibi görünüyor, bu da kullanıcıların sabrını zorluyor.

Google'ın, bu sorunları çözmek için daha fazla güncelleme yayınlaması bekleniyor. Ancak, kullanıcılar şu an için beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor. Android 15 Beta 2.1'in mevcut hataları giderip gidermeyeceği ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.