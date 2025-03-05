Google, Android 16'nın Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

Android 16'nın çıkış tarihi belli oldu. Google'ın 20-21 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O etkinliğinde gösterilmesi ve sene sonunda çıkması beklenenen yeni sürüm, düşündüğümüzden çok daha erken gelecek. Google'ın Android Ekosisteminden Sorumlu Başkanı Sameer Samat'ın yaptığı açıklama, erken çıkış tarihin doğruladı. İşte detaylar!

Android 16 Ne Zaman Çıkacak

Google'ın Android sürümleriyle ilgili rutini değişiyor. Bildiğiniz üzere şirket, son on yıldır Android'in yeni sürümünü I/O'da duyuruyor ve yılın son aylarında da güncelleme yayınlıyordu. Ancak Android 16, bu geleneği bozarak 2025'in Haziran ayında çıkışını gerçekleştirecek.

Google'ın Android Ekosisteminden Sorumlu Başkanı Sameer Samat, MWC 2025'te Android 16'nın Haziran'da çıkış yapacağını doğruladı. Samat, "Şimdiye kadar her şey yolunda. Bug sayısının bu aşamada istediğim seviyede olduğu bir sürüm daha önce hiç olmadı, ancak ekip çok çalışıyor ve hedefe ulaşmak için heyecanlıyız." dedi.

Google'ın Android 16'yı alışılagelenden daha erken yayınlayacağı zaten biliniyordu. Şirket, bu kararını 2024 yılında duyurmuştu. Google'ın bu erken çıkıştaki amacı ise oldukça basit. Android akıllı telefon üreticilerine güncelleme süreci için daha fazla zaman tanımak.

Bildiğiniz üzere Android güncellemeleri 2025 yılında bile "istenilen" hızda gelmiyor. Örneğin Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için Samsung kullanıcıları aylardır bekliyor. Google'ın bu hamlesi sayesindede daha fazla Android cihazın yıl sonundan önce Android 16'yı alması bekleniyor.