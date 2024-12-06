Gmail: Hacker Saldırısı Durumunda Size Yalnızca 7 Gün Boyunca Yardım Edebiliriz

Google'ın e-posta servisi Gmail, kullanıcıların kafasını karıştıran ve dahi tepki göstermesine sebep olan bir güvenlik güncellemesini duyurdu. Epey kafa karıştırıcı olsa da bu güncellemenin içeriği; eğer birisi Gmail hesabınızı ele geçirirse, Google’ın size yardımcı olması için yalnızca 7 gününüz olduğunu vurguluyor. Yani hacker şifrenizi, telefon numaranızı veya diğer güvenlik bilgilerinizi değiştirse bile, orijinal kurtarma bilgilerinizi kullanarak hesabınızı geri alabiliyorsunuz ancak bu süreyi geçirirseniz işiniz gerçekten zorlaşıyor.

Güvenlik Seçenekleri: Hacker Saldırısından Korunma Yolları

Böyle bir durumda mağdur olmamak adına alabileceğiniz belli başlı önlemler var. Bunlardan ilki, derhal hesabınıza bir kurtarma e-postası ve cep telefonu numarası eklemek. Bu bilgiler, hesap çalınırsa sizi tekrar içeri alabilecek anahtarlarınız olacak. Ancak bu telefon ve e-posta bilgileri, kullandığınız Gmail hesabınızdan farklı olmalı ve düzenli olarak eriştiğiniz cihazlara bağlı olmalı.

Kullanıcılar, "Korunacağım diye ikinci bir telefon mu alayım?" diye tepki gösterse de Gmail bu politikada ısrarcı.

İkinci bir yöntem "phishing" saldırılarına karşı dikkatli olmak. Hacker'lar çoğu zaman e-postanıza zararsız görünen linkler gönderirler. Bu linklere tıklamamanız gerekiyor.

İki Faktörlü Doğrulama Uygulaması Kullanın

Şifrenizi kimseyle paylaşmayın ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) mutlaka aktif edin. Güvenlik anahtarları ya da biyometrik doğrulama gibi phishing’e dayanıklı teknolojiler kullanmak, hesabınızı güvende tutmanın en sağlam yoludur.

Son olarak, Google’ın sunduğu "Son oturum açma etkinliği" özelliğini sık sık kontrol edebilirsiniz. Şüpheli bir giriş fark ederseniz hemen şifrenizi değiştirin.