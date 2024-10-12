Google, Chrome OS üzerinde sağladığı Linux uygulama desteğini Android işletim sistemine getiriyor. Android kullanıcıları, tıpkı Chromebook’larda olduğu gibi, yakında cihazlarında resmi olarak Linux uygulamaları çalıştırabilecek. İşte detaylar!

Google, Android'e Linux Uygulamalarını Getirmeye Hazırlanıyor

Android işletim sistemi her ne kadar zaman içerisinde oldukça gelişse ve günümüzde uygulama desteği konusunda herhangi bir sorun yaşatmasa da işler daima daha iyi olabilir. Tam da bu felsefeyle Google, daha önce Chrome OS için sunduğu Linux uygulama desteğini Android işletim sistemine getirmek için kolları sıvadı.

Aslında bu tam olarak yeni bir proje değil. Şu anda bazı yöntemlerle Linux uygulamalarını Android cihazlarda kullanmak mümkün. Ancak bunların hiçbiri şirketin sunduğu resmi bir çözüm değil ve her amatör projede olduğu gibi stabilite sorunları ve sınırlamaları da beraberinde getiriyor.

Neyse ki Google, Android için bir "Terminal" uygulaması geliştirerek bu süreci resmileştirmeye hazırlanıyor. Bu yeni Terminal uygulaması, Android Sanallaştırma Çerçevesi (AVF) ile entegre olacak ve bir Linux sanal makinesine (VM) bağlanarak Linux komutlarının Android üzerinde çalıştırılmasına olanak tanıyacak.

Terminal uygulaması yakın zamanda Android cihazlardaki "Ayarlar" bölümünde kullanılabilir hale gelecek. Özelliğin ilk olarak ise Pixel Tablet ve Pixel 9 Pro XL gibi cihazlarda kullanıma sunulması bekleniyor. Android'e gelecek Linux desteğinin özellikle geliştiricileri memnun etmesi bekleniyor.