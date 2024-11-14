Google, Android Telefonları Hacklenemez Hale Getirecek

Günümüzde akıllı telefonlar sahip olduğumuz en kişisel eşyalardan biri. Kişisel sohbetlerimizden tutun da bankacılığa kadar her türlü bilgimizi içerisinde barındıran bu cihazlar hayatımıza büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Örneğin olası bir güvenlik zafiyetinde tüm bilgileriniz risk altına giriyor. Neyse ki Google, bu açıklardan en önemlisinin önüne geçerek Android telefonları koruyacak yeni bir sisteme sahip.

Google’ın Canlı Tehdit Algılama Özelliği Sizi Zararlı Uygulamalara Karşı Koruyacak

Belirtmekte yarar var ki akıllı telefonlar aslında oldukça güvenli sistemler. Buradaki sistem güvenliğini tehlikeye atan şey ise biz insanlar. Bağlandığımız Wi-Fi ağları, tıkladığımız linkler, indirdiğimiz uygulamalar ve çok daha fazlası akıllı telefonları riske atıyor. Neyse ki Google, Android cihazları zararlı uygulamalardan koruyacak yeni bir güvenlik özelliği sunmaya başladı.

"Canlı Tehdit Algılama" adı verilen bu özellik, ilk olarak Pixel cihazlarda kullanılabilir hale geldi. Mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde tanıtılan bu özellik, Play Protect kapsamında yapay zeka destekli bir güvenlik katmanı olarak dikkat çekiyor.

Bu yeni teknoloji, cihaz üzerindeki yapay zeka modellerini kullanarak uygulamaların hassas izinlerle ve diğer uygulama ya da hizmetlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz ediyor. Şüpheli bir davranış tespit edildiğinde, kullanıcılar anında uyarılar alarak cihazlarını korumak için hızlıca harekete geçebiliyor.

Google, bu özellik sayesinde özellikle kullanıcı izni olmadan kişisel veri toplayan uygulamaları hedef alacağını açıkladı. Şirket, Canlı Tehdit Algılama’nın ilerleyen dönemlerde diğer zararlı uygulama türlerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti.

Kullanıcı gizliliğine büyük önem verildiğini vurgulayan Google, bu özelliğin hiçbir kullanıcı verisini toplamadığını ve analizlerin yalnızca cihaz üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Gizlilik odaklı bir teknoloji olan "Private Compute Core" sayesinde, kullanıcı verileri tamamen güvende tutuluyor.

Google’ın Pixel 6 ve daha yeni modellerinde kullanıma sunulan bu yenilikçi güvenlik özelliği, önümüzdeki aylarda diğer Android cihazlarda da aktif hale gelecek. Play Protect’in bu güncellemesi, Android kullanıcılarının güvenliğini bir üst seviyeye taşıma hedefinde önemli bir adım olarak görülüyor.