Google'ın Yeni Akıllı Gözlüğü Sayesinde Gördüğünüz Her Şeyi Hatırlayacaksınız!

Google, bir süredir artırılmış gerçeklik odaklı akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Şirketin Samsung ile ortak geliştirdiği modellerle anılması dikkat çekerken, son zamanlarda daha sade ve günlük kullanıma uygun Android tabanlı bir gözlük geliştirdiği yönünde söylentiler de ortaya çıkmıştı. Ancak bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Bu belirsizlik, TED2025 etkinliğiyle sona erdi. Etkinlikte sahneye çıkan Android XR biriminin yöneticisi Shahram Izadi, söz konusu gözlükleri bizzat tanıttı ve böylece izleyicilere cihazın tasarımı ve potansiyeli hakkında ilk somut fikirleri verdi.

Google'ın Yeni Akıllı Gözlüğü Kullanışlı Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

İlk izlenimlere göre, Google’ın yeni akıllı gözlüğü hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Günlük kullanım için tasarlanmış olan cihaz, sade ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Meta Ray-Ban modellerine benzer şekilde gün boyunca konforlu biçimde takılabilecek yapıda olan gözlük, yalnızca estetik bir aksesuar olmanın ötesinde; yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcılara akıllı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni nesil akıllı gözlüğün merkezinde, Google’ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini yer alıyor. Etkinlik sırasında yapılan gösterimlerde, gözlüğün gerçek zamanlı çeviri yapabilme, kamerası aracılığıyla çevresindeki nesneleri tanıyıp analiz edebilme ve Android cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşerek birlikte çalışma gibi dikkat çekici yetenekleri sergilendi.

Cihazın yapay zeka destekli hafıza özelliği ise pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Yeni gözlük, bu özellik sayesinde Gemini modelinin görüntüleri algılayarak belirli nesneleri ve anları hatırlamasına olanak tanıyor. Google yöneticileri, etkinlikte gerçekleştirdikleri bir denemede gözlüğe otel odasında kaybolan bir kartın nerede olduğunu sordu. Yapay zeka destekli cihaz, oldukça ayrıntılı bir şekilde nesnenin nerede olduğunu hatırlayabildi.

Tanıtım sırasında hafıza özelliği başta olmak üzere gözlüğün sunduğu pek çok yetenek genel hatlarıyla paylaşıldı. Ancak cihazın teknik detayları ve tüm özelliklerine dair kapsamlı bilgiler henüz açıklanmış değil. Bununla birlikte, gözlüğün ne zaman satışa çıkacağı ya da hangi fiyat aralığında sunulacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

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