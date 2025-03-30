Google, En Güçlü Yapay Zeka Modelini Tamamen Ücretsiz Yaptı!

Buyük yapay zeka yarışının önemli isimlerinden Google ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi, henüz birkaç gün önce piyasaya sürdüğü yeni yapay zeka modeli Gemini 2.5 Pro ile ilgili herkesi sevindirecek bir karara imza attı.

Aktarılanlara göre firma, geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Gemini 2.5 Pro'yu herkes için kullanıma sundu. Daha öncesinde yalnızca Gemini Advanced aboneleri tarafından kullanılabilen yeni yapay zeka modeli artık herkes için erişilebilir durumda.

Google, En Yeni Gemini Modelini Ücretsiz Olarak Kullanıma Sundu

Google tarafından geçtiğimiz hafta duyurulan yeni Gemini 2.5 Pro, şirketin şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olarak tanıtılması nedeniyle büyük bir ilgi görmüştü. Teknoloji devi, yeni modelin ilk etapta yalnızca ücretli Gemini Advanced üyeleri tarafından kullanılabileceğini duyurmuştu. Şimdi ise firma beklenenden çok daha erken bir şekilde Gemini 2.5 Pro'yu herkes için erişilebilir hale getirdi.

ABD merkezli teknoloji devi, bu hamlesiyle en yeni Gemini modelini, herkes tarafından deneyimlenebilmesini ve bu sayede daha da popülerleşmesini hedefliyor. Zira raporlara göre yeni Gemini 2.5 Pro, an itibariyle büyük dil modelleri arasında en yetenekli yapay zeka ürünü olarak görülüyor. Matematik ve fen bilimleri testlerinde de en iyi performansı gösterdiği belirtilen model, kodlama alanında da fena olmayan bir performans sergiliyor.

Google’ın yaptığı açıklamaya göre, yeni Gemini 2.5 Pro ürettiği düşünceleri bağımsız olarak sunmaktan ziyade, entegre bir sistem içinde işleyerek nihai hale getirebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, modelin sunduğu yenilikler sadece bu yapısal gelişimle sınırlı değil. Uygulamalar, uzantılar, dosya yükleme desteği ve Canvas özelliği gibi birçok pratik ve işlevsel teknik özellik de kullanıcılara sunuluyor.

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