Google ve Apple Arama Motoru Rekabetinde: Milyarlarca Dolarlık Anlaşma!

Google, varsayılan arama motoru olma konumunu sürdürmek için büyük miktarlarda para harcadı. CNBC'nin raporuna göre, Google, 2021 yılında web ve mobil tarayıcılarda varsayılan arama motoru olarak kalmak için 26,3 milyar dolar ödedi. Bu harcama, şirketin rekabetçi konumunu koruma isteğiyle açıklanabilir.

Google Reklam Gelirlerini Önemsiyor!

Google'ın reklam geliri büyük ölçüde arama gelirlerinden elde edilmektedir. Verilere göre, platformun arama gelirlerinin yüzde 16'sını oluşturuyor. Bu nedenle, Google, varsayılan arama motoru olarak kalmayı bir öncelik olarak görüyor gibi görünmektedir.

Ancak, dikkat çekici olan, bu büyük harcamanın Google'ın toplam piyasa değerine oranla oldukça küçük bir miktarı temsil etmesidir.

Google'ın belirli şirketlere ne kadar ödeme yaptığı tam olarak açıklanmasa da, Apple'ın bu işten büyük bir pay aldığına dair spekülasyonlar bulunmaktadır. CNBC'nin raporlarına göre, Google'ın Apple'a yıllık olarak 19 milyar dolara kadar ödeme yapmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak, Google'ın büyük harcamaları, arama motoru pazarındaki rekabetin devam ettiğini ve şirketlerin varsayılan arama motoru olma konusunda rekabet etmek için ciddi kaynaklar ayırdığını göstermektedir.

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