Google ve Apple'ın Büyük Sırrı Deşifre Oldu: Apple'a Milyarlarca Dolar Ödeme Yapmış!

Teknoloji devleri arasında bariz bir şekilde görülen anlaşmaların yanı sıra bazen büyük bir sır olarak saklanan anlaşmalar da yaşanıyor. Google ve Apple arasında da tam olarak buna benzer anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Aslında Google'ın iOS ve macOS cihazlarında arama motoru Safari'nin varsayılanı olarak Google'ı kullanmaya devam etmesi için Apple'a yüksek miktarda para ödediği zaten biliniyordu. 2021 yılında bu anlaşma için 15 milyar dolar ödeme yapıldı.

Anlaşmanın devamı için 2022 yılında ise Google'ın Apple'a çok daha fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Google, Apple'a Milyarlarca Dolar Ödemiş

Google'ın Apple'a, Safari'de varsayılan tarayıcı olarak kalması için 2022 yılında tam olarak 20 milyar dolar ödediği ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre bunun ortaya çıkması ise ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a açtığı antitröst dava belgeleri sayesinde gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı, Google'ın internet üzerindeki aramaları tekeline aldığını düşündüğü için Apple ile arasındaki anlaşmayı da davanın ana konularından biri haline getirdi. Şirketler arasındaki bu anlaşmanın gizli tutulduğu da bu sayede ortaya çıktı.

Apple'ın duruşma esnasında şirketten milyarlarca dolar aldığını söyledi ancak net bir tutar vermedi. Ancak bir tanık, Google'ın Apple'a reklam gelirlerinin %36'sını ödediğini ortaya çıkardı.

Daha önce Micrsoft'un da Bing'i Safari'nin varsayılanı yapmak istediğini ve hatta Bing'i Apple'a satmak için pazarlık yaptığını görmüştük. Ancak anlaşılan Google daha yüksek bir ödeme yapınca Microsoft ile Apple arasında bir anlaşma gerçekleşmedi.