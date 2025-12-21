Google ve Apple Çalışanlarını Uyardı: Bir Süre ABD'den Ayrılmayın

Google ve Apple, çalışanlarını ABD'den ayrılmamaları konusunda uyardı. Bünyesinde binlerce yabancı çalışan barındıran iki şirket, ABD hükümetinin aldığı kararlar sonrasın ülkeye girişlerin zorlaşmasının işleri etkilemesinden endişe ediyor. İşte detaylar!

Google ve Apple'dan Çalışanlarına "Ülkeden Çıkmayın" Uyarısı

Google ve Apple gibi şirketler, ABD'ye giriş için vizeye ihtiyaç duyan yabancı çalışanları için endişeli. Hükümetin Green Card süreçlerini askıya alması ve vize işlemlerini çok daha zor hale getirmesinin ardından her iki şirketin de çalışanlarına ülkeden çıkmayın uyarısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce aldığı karar ile vize başvurularında inceleme sürecini çok daha zorlaştırdı. Bu kapsamda artık başvurularda vize almaya çalışan kişilerin sosyal medya hesapları ve dijital ayak izi de inceleme altına alınacak.

Bu süreç ülkeye alınan kişiler konusunda daha seçiçi olunmasını sağlayacak. Ancak iki önemli sorun var. Bunlardan ilki bu incelemenin vize süreçlerini ciddi anlamda yavaşlatması. Halihazırda zor alınan ABD vizesini almak artık neredeyse imkansız.

İkincisi ise etik sınırın nerede çizileceği. Örneğin ABD hükümetinin iç ve dış politikalarını eleştirmek suç mu? Trump'ın politikalarını beğenmemek vatan hainliği mi? Ne yazık ki çizgi incelemeyi yapan kişinin dünya görüşüne göre değişiyor.

Apple, Google ve Meta gibi şirketler, dünyanın dört bir yanından insanları kendi bünyesinde çalıştırıyor. Ancak bu insanların her birinin vatandaşlığı yok. Bu nedenle ülke dışına çıkan çalışanlar, ABD'ye dönüşlerde sorun yaşıyor.

Tam da bu nedenle vize sorunu yaşayan çalışanlara ülkeden çıkmamaları gerektiği ve aksi durumda kısa süre içerisinde vize almalarının neredeyse imkansız olduğu bildirildi. Sorunun yakın zamanda çözülüp çözülmeyeceği ise belirsiz.