Netflix'ten Dev Sürpriz: Ünlü Amazon İçerikleri Platforma Geliyor!

Dijital yayın platformları arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken sektörde kartları yeniden dağıtacak sürpriz bir gelişme yaşandı. Netflix abonelerini heyecanlandıracak bu haber şirketin ezeli rakibi Amazon Prime Video'dan geldi.

Aktarılanlara göre platform bünyesinde bulundurduğu ünlü film ve dizi içeriklerini Netflix ile paylaşma kararı aldı. İlk olarak sevilen James Bond filmleri ocak ayıyla birlikte Netflix ekranlarında boy gösterecek. İşte detaylar!

Amazon'un Efsane James Bond Filmleri Netflix'e Taşınıyor

Yapılan resmi duyuruya göre 15 Ocak tarihinden itibaren James Bond serisinin en sevilen filmleri Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Amazon ve Netflix'in sıkı birer rakip olduğu düşünüldüğünde bu hamlenin sektörde büyük yankı uyandıracağını söylenebilir.

İlk etapta ABD, Almanya, Fransa ve Latin Amerika gibi bölgelerde aktif olacak anlaşma kapsamında serinin son filmi "No Time to Die" başta olmak üzere, "Die Another Day", "Quantum of Solace" ve "Skyfall" gibi yapımlar üç ay boyunca platformda izlenebilecek.

Diğer Film ve Diziler de Yolda

Bu sürpriz hamlenin arkasındaki stratejiyi Amazon MGM Stüdyoları Dağıtım Başkanı Chris Ottinger açıkladı. Ottinger, Amazon'un MGM'yi satın aldığında ikonik kütüphanelerini dünya genelindeki ortaklara lisanslamayı planladıklarını ve Netflix ile yapılan bu anlaşmanın da söz konusu stratejinin bir parçası olduğunu belirtti.

Ottinger'ın açıklamasına göre anlaşma sadece Bond filmleriyle sınırlı olmayacak. MGM'nin bünyesinde barındırdığı "Rocky", "Creed" ve "Legally Blonde" gibi sevilen serilerin yanı sıra Amazon'un orijinal yapımları olan "Hunters" ve "Man in the High Castle" gibi diziler de yakında Netflix izleyicisiyle buluşacak.

Yeni James Bond Filmi Heyecanla Bekleniyor

Netflix ve Amazon arasındaki yeni anlaşma James Bond hayranlarının seriye olan ilgisini canlı tutmayı hedefliyor. Zira serinin 26. filmi için önümüzde uzun bir yol var. Merakla beklenen yapımın vizyon tarihi için en erken 2028 yılı işaret ediliyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre yeni filmin yönetmen koltuğunda ünlü isim Denis Villeneuve oturacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz başka hangi Amazon içeriklerinin Netflix'e gelmesini istersiniz? Yorumlarda buluşalım.