Google, Apple'a Olan Bağlılığını Azaltmak İçin Kısıtlama Uygulayacak!

Google, Apple'a olan bağımlılığını azaltmak için bir hamle olarak yapay zeka (AI) özelliklerini Safari kullanıcılarından kısıtlamak istiyor.

Yayınlanan bir rapora göre, Google'ın Yapay Zeka Genel Bakış özelliğini kendi uygulamalarıyla sınırlı tutma ihtimali var. Bu, Safari kullanıcılarının arama sonuçlarında yapay zeka özelliğini göremeyeceği, ancak Google'ın kendi uygulamalarını kullanan kişilerin göreceği anlamına geliyor.

Google’dan Apple'a Karşı Özellik Kısıtlaması

Google'ın bu hamlesi, Adalet Bakanlığı'nın arama endüstrisindeki hakimiyeti nedeniyle açtığı antitröst davasıyla bağlantılı olarak görülüyor. Çünkü dava, Google'ın Apple ile iPhone'daki varsayılan arama motoru olma anlaşmasını ve bu anlaşma için Google'ın Apple'a ödediği milyarlarca doları içeriyor.

Google, Safari'den uzaklaşmak için yıllardır çeşitli girişimlerde bulunuyor. Ancak, Apple cihazlarına önceden yüklenmiş olması nedeniyle Safari'nin yerini almak zor duruyor.

Google'ın bu son hamlesi ise, kullanıcıları Chrome ve Google uygulamalarına yönlendirerek Apple'a daha az para ödemek ve Adalet Bakanlığı davasında daha güçlü bir konum elde etmek için bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca rapor, Google'ın AI Genel Bakış özelliğini Safari'den kısıtlamanın nihai kararını vermediğini ve bu konuda hala tartışmaların devam ettiğini de belirtiyor. Google'ın bu hamleyi yapıp yapmayacağı ve yaparsa ne gibi sonuçlar doğuracağı önümüzdeki aylarda belli olacak.