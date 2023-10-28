Google'ın Apple'a Ödediği Paralar Yine Gündemde: Davada Ortalık Kızıştı!

Geçtiğimiz haftalarda Google'ın iPhone'da baskın arama motoru olarak kalmak için Apple'a ciddi paralar ödediği ortaya çıkmıştı. Hatta şirketin 2021 yılında yıllık ne kadar ödeme yaptığı bile söylenmişti. Şimdi ise ödeme tutarı yasal belgelerle kanıtlandı.

Yasa Dışı Tekel Güç Oluşturmak İstiyor İddiası!

Adalet Bakanlığının Google'a karşı devam eden antitröst davasında Google’ın kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan ifade verdi. Raghavan, şirketin Apple'a 2021 yılında cep telefonları ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 26,3 milyar dolar ödediğini açıkladı.

Böylece şirketin yaptığı ödeme tutarı resmiyet kazandı. Mahkemede gösterilen bir slaytta Google'ın 2014 yılında temerrüt durumu için 7,1 milyar dolar ödediği ve 47 milyar dolar arama geliri elde ettiği görüldü.

Raghavan, şirketin varsayılan arama motoru ödemelerinin 2014’ten 2021’e kadar dört kat yükseldiğini, arama reklamı gelirinin ise üç katına çıktığını ifade etti. Davada açıklanan bu verilerin ardından ortalık kızıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ve eyalet başsavcılarından oluşan bir koalisyon, Google’ın rakiplerini Apple’ın Safari web tarayıcısı gibi önemli dağıtım kanallarından uzak tutmak için hakimiyet kurduğunu ve tekel gücünü yasa dışı bir şekilde kullandığını savundu.

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