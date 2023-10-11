Google'ın Apple'a Her Yıl Milyarlarca Dolar Ödediği Ortaya Çıktı! Peki Neden?

Google ve Apple, başta iOS ve Android olmak üzere birçok alanda rakipler. Ancak şirketler aynı zamanda birbirlerinin bilançolarına doğrudan katkıda bulunuyorlar.

Google'ın iPhone'larda varsayılan arama motoru olması için Apple'a ödeme yaptığını zaten biliyoruz ancak bunun için gerçek anlamda çok para ödediği ortaya çıktı.

The Register'ın analist firması Bernstein'ın bir raporuna dayandırdığı haberine göre Google, "iPhone'da baskın arama motoru" olarak kalmak için Apple'a yılda 18 milyar ila 20 milyar dolar arasında bir ödeme yapıyor.

Google, iPhone'un Varsayılan Arama Motoru Olarak Kalmak İstiyor

Bu veriler, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı bir dava kapsamında soruşturduğu Apple ve Google arasındaki Bilgi Hizmetleri Anlaşması (ISA) bağlamında ortaya çıktı. Raporda, federal mahkemenin Google aleyhine karar vermesi ve Apple ile yaptığı arama anlaşmasını feshetmeye zorlaması olasılığından bahsediliyor. Bu anlaşmanın Apple'ın yıllık işletme kârının %14-16'sını oluşturduğu söyleniyor.

Google'ın mali raporlarında, toplam reklam gelirinin %22'sini trafik edinme maliyetlerine ödediği belirtiliyor. Bernstein, Apple'ın bu %22'nin %40'ını (Google'ın toplam reklam gelirinin %8,8'i olarak hesaplanıyor) alabileceğini belirtiyor. Google, 2022'de reklamlardan 222,47 milyar dolar gelir elde etti, bu da Apple'ın 2022'de elde edeceği gelirin yaklaşık 19,5 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

Astronomik komisyonlara rağmen rapordaki verilere göre her iki şirket de bu anlaşmadan iyi bir kazanç elde ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.