Google Apple Watch'larda da Yer Alıyor! Peki Nasıl?

Google; Mac, iPad, MacBook, iPhone derken gözünü Watch modellerine dikmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir uygulama ile bu hedefin ilk adımları atılmış oldu. Peki hangi Google uygulaması Apple Watch'larda yerini aldı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Google Takvim Sonunda Apple Watch’a Geliyor!

Google Apple Watch kullanıcılarını şaşırtan bir adım attı ve Google Takvim uygulamasını watchOS platformu için resmen kullanıma sundu. Böylece Google’ın Apple Watch’ta sunduğu uygulama sayısı dörde yükseldi. Takvim, Google Haritalar, YouTube Music ve Keep’in ardından Apple ekosistemine entegre olan dördüncü uygulama oldu.

Apple Watch için geliştirilen Google Takvim uygulaması oldukça sade ve işlevsel bir tasarıma sahip. Kullanıcılar haftalık etkinliklerini ve Google Görevleri’ni doğrudan saat üzerinden görüntüleyebiliyor. Uygulama, gün ve tarihi üst kısımda gösterirken, renk kodlu kartlarla randevuların saatini, başlığını ve konumunu listeliyor.

Ancak uygulamanın bazı sınırlamaları da var. Kullanıcılar Apple Watch üzerinden yeni etkinlik veya görev ekleyemiyor. Ayrıntılı düzenleme ve yeni içerik girişi için iPhone’daki Takvim uygulamasına yönlendiriliyor. Bu yapı Google’ın Wear OS sürümündeki uygulamayla birebir aynı deneyimi sunuyor. Google Takvim ayrıca Apple Watch’ta iki farklı komplikasyon (bileşen) desteği sunuyor.

“Sırada ne var?” adlı özellik yaklaşan randevuyu gösteriyor ve dairesel ya da dikdörtgen formda yerleştirilebiliyor. Ayrıca Smart Stack (Akıllı Yığın) içinde de bir bileşen olarak eklenebiliyor. Bunun yanı sıra “Bugünün tarihi” adlı ikinci özellik ise gün ve tarihi gösteren basit bir widget işlevi görüyor.

Her iki özellikte de dokunulduğunda kullanıcıyı doğrudan etkinlik ayrıntılarına yönlendiriyor. Google Takvim'in Apple Watch uyumluluğu 25.24.1 sürümü ile birlikte sunuluyor. Bu hamle Apple ekosistemine dahil olan Google hizmetlerinin sayısını artırırken Google Takvim’i aktif kullanan iPhone sahiplerine de önemli bir kolaylık sağlıyor.

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