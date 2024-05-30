Google Suçunu Kabul Etti: Arama Sıralamasıyla İlgili Gerçekler Açığa Çıktı!

Google'ın iç işleyişine dair bugüne kadar karşılaşılan en büyük sızıntı doğrulandı. Şirket, 2.500 adet iç belgeyi içeren ve Google'ın topladığı veriler hakkında ayrıntılar sunan belgelerin gerçek olduğunu onayladı.

Bugüne kadar Google, bu belgelerin gerçekliği hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı. Bu sızıntı, Google'ın sıkı bir şekilde koruduğu arama sıralama algoritması hakkında benzersiz fakat hâlâ belirsiz bir bakış sunuyor.

Google Belgelerinin Sızdırılması Doğrulandı!

Söz konusu belgeler, Google'ın izlediği verileri detaylandırıyor ve bunların bazıları, şirket temsilcilerinin sıralama algoritmasında kullanılmadığını söylediği verileri içeriyor. Bu belgeler arasında tıklamalar, Chrome kullanıcı verileri gibi bilgiler bulunuyor.

SEO uzmanları Rand Fishkin ve Mike King, bu belgeleri analiz ederek içeriklerini kamuoyuna sundular. Google, belgelerin gerçekliğini kabul ederken, bunların güncel olmadığını veya eksik bilgi içerdiğini belirtti.

Ayrıca, belgelerin hangi verilerin sıralamada kullanıldığını veya eğitim amaçlı toplanıp toplanmadığını açıklığa kavuşturmadığını söyledi.

Sızdırılan belgeler, SEO, pazarlama ve yayıncılık endüstrilerinde büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Google'ın arama algoritması üzerindeki gizem perdesi bir nebze aralanmış olsa da, belgeler hâlâ birçok belirsizlik barındırıyor.

Bu belgeler, web üzerinden iş yapan herkes için büyük önem taşıyor. Küçük bağımsız yayıncılardan restoranlara ve çevrimiçi mağazalara kadar herkes, Google'ın arama tercihleri ve algoritmalarını anlamaya çalışıyor.

Google'ın bu konudaki belirsizliği ve kelime oyunları, SEO dünyasında sıkça tartışma yaratmıştı. Ancak bu iç belgeler, en azından şirketin web sıralamaları konusunda neler düşündüğüne dair bir fikir veriyor.