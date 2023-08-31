Google Arama'dan Dünya'nın Her Yerindeki Müstehcen Görüntülere Sansür

Artık çocuklar tamamen teknoloji ile bütünleşmiş durumda. Bu durum ebevenylerin aklında bir çok soru işareti bırakıyor. Özellikle çocukların yaşına uygun olmayan görüntülerin çocukların karşısına çıkması aileleri rahatsız ediyor.

Google Arama Artık Daha Güvenli

Google bugün, ebeveyn denetimleri ve özellikle Asya Pasifik bölgesinde çocukların çevrimiçi ortamda nasıl güvende tutulabileceği hakkında konuşan bir blog yazısı yayınladı ve şirket ayrıca yeni Google Arama özelliğinin kullanıma sunulduğunu ve artık herkesin kullanımına sunulduğunu doğruladı.

Yeni özellik Google Arama ile ilgili hiçbir şeyi değiştirmedi. Ancak bugünden itibaren tüm Google hesaplarının Güvenli Arama ayarları, müstehcen, sansürsüz şiddet içeren veya benzer nitelikte hassas ya da uygunsuz içeriğe sahip içeriği bulanıklaştıracak şekilde ayarlanacak. Bu, gizli modda kullanılsa bile tüm hesaplar için geçerli olacaktır.

Google'ın yaptığı açıklamaya göre yeni yapılan ayar herhangi bir sorun olmadan değiştirilebilir. Ourumunuz kapalıysa veya denetlenmeyen bir Google Hesabı kullanıyorsanız Güvenli Arama'yı kapatabilir veya görünümlerinizden müstehcen sonuçları filtrelemeyi seçebilirsiniz.

Bu özelliğin öncelikle çocuklar için olduğu göz önüne getirilirse faydalı olacağı düşünülüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.