Google Arama Motoru Yeni Teknolojisi ile Asistan İhtiyacını Gideriyor

Google arama motoru, kullanıcıların sorularına daha çabuk ve doğru cevap vermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Kullanıcılara sunduğu COVID-19 ile ilgili bilgilerin kalitesini üst seviyede tutmak için "MUM" adını verdiği teknolojiden yararlandığını belirten Google, bunu ilerleyen zamanlarda daha yaygın olarak kullanacağını açıkladı.

Google Arama Motoru Nasıl Bir Teknoloji Kullanmaya Başlıyor?

Google, 2019 yılında karmaşık sorguları anlayabilecek bir teknolojisinin ilk adımını atmıştı. O zamandan bu zamana söz konusu teknoloji ile ilgili büyük bir ilerleme kaydeden arama motoru, gelecekteki güncellemelerden biri ile kullanıma sunulacak özelliğin müjdesini verdi. Şirkete göre arama sorgularını sonuca bağlamada kullanılan yeni yöntem öncekilere göre bin kat daha fazla pratiklik sağlayacak.

Google'dan Pandu Nayak'ın Insider'a yaptığı açıklamaya göre Multitask Unified Model ya da MUM, dünyanın en büyük arama motorunun soruları ele alma ve kullanıcıları sonuca götürme yöntemini kökten değiştirecek ve birden fazla kaynaktan yararlanarak elde edilen en doğru sonucu doğrudan kullanıcının önüne getirecek.

MUM; metin, görüntü ve ses gibi farklı türleri aynı anda anlayacak şekilde geliştirildi. Nayak, yeni teknoloji ile kullanıcıların arama motoruna bir fotoğraf yüklenebileceğini ve arama sorgusunu fotoğrafla ilişkiledirerek yeni teknolojiden yararlanabileceğini söyledi. Örneğin bir kullanıcı Google'a bir çift ayakkabı fotoğrafı yükleyebilecek ve "Bunlar koşuya çıkmak için uygun mu?" sorusunu sorabilecek. Google ise sorunun cevabını vermek için birden fazla kaynaktan faydalanarak kullanıcıya beklediği cevabı verecek.

Şirket hala bunların önemli bir kısmının nasıl çalışacağını çözmek için uğraşsa da Nayak'a göre Google'ın bu özelliklerden bazılarının kullanıma sunulması çok zaman almayacak. Nayak'ın Insider'a yaptığı açıklamaya göre özelliklerden bazılarının 5 yıl içinde gelme ihtimali var.

Google, yeni teknolojisinin kullanıcının amacının ne olduğunu daha iyi anlamasını istiyor. Örneğin bir kullanıcı belirli bir yeri gezdikten sonra o yeri gezerken neler yaptığını belirttiğini ve atladığı bir şeylerin olup olmadığını öğrenmek için seneye tekrar gittiğinde kendi yaptıklarının dışında neler yapması gerektiğini sorabilecek ve Google da kullanıcının aktivitelerini hariç tutarak son derece etkili önerilerde bulunabilecek.