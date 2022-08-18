Google Arama Motorunda Yeni Döneme Giriliyor

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru konumunda olan Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Google, geçtiğimiz günlerde gelen bilgilere göre SEO yöntemleriyle anahtar kelimelerin aşırı kullanımı ile oluşturulmuş ve içeriği kalitesiz sayfalara karşı savaş açtı.

Özellikle bazı haber sitelerinde sıkça rastlanan aşırı anahtar kelime kullanımı, Google botlarının kafasını karıştırmasına ve içeriğin kalitesini gözetmeksizin onları yukarı taşımasına sebep oluyor. Çoğunluğunda bilgi yerine aşırı anahtar kelime kullanımı bulunan yazılar, kullanıcının deneyimini bir işkenceye çeviriyor. Bunu engellemek isteyen Google, SEO yöntemleriyle algoritmaların dikkatini çekmek için oluşturulmuş yazıları öne çıkarmak yerine kullanıcı odaklı ve faydalı içerikleri öne çıkaracak.

Google, İçerik Üreticileri Daha Kaliteli İçerikler Üretmeye Teşvik Edecek

Google, piyasada bulunan en gelişmiş arama motorları arasında yer alıyor. İnternette bulunun milyonlarca sayfayı listelemekle görevli olan Google botları ise bazen kullanıcı odaklı düşünmek yerine belirli bir algoritmaya uygun olarak hazırlanmış sayfaları öne çıkarıyor. İçerik üreticiler kaliteli ve derinliği olan içerikler üretmek yerine algoritmayı kandırmayı tercih ediyor. Bu durum Google'da arama yaptığınızda sayfalar dolusu kopya ve özgünlük içermeyen yazılara sebebiyet veriyor.

Önümüzdeki haftalarda gelecek güncellemeler ile kötü gidişatı değiştirmek isteyen Google, özellikle kapsamlı otomizasyon yazılarından kaçınmayı ve belirli bir kelime sayısını aşmayı tavsiye ediyor. Ayrıca yeni güncellemelerde içerik kalitesini ve kullanıcı deneyimini yeni bir yolla ölçen algoritmalara da yer verilecek.