SEO Çalışmalarında Yapılmaması Gereken Yanlışlar

İşletmeler hatta kimi zaman devletlerin bile kullandığı SEO çalışmaları birçok zararlı web sitesinin önüne geçmek için de kullanılmakta. Ancak günümüzde halen birçok yanlış SEO tekniği bulunmakta. Bunların en başında içeriği anahtar kelime bombardımanına tutmaktan kaynaklanmaktadır. Sadece bununla kalmayıp clickbayt gibi olaylar da yok değil. Peki, kısa bir bilginin ardından SEO çalışmalarında yapılan hatalar neler? Gelin, birlikte bakalım.

SEO Çalışmalarında Yapılan Hatalar

Teknik SEO hataları

Dış SEO hataları

İç SEO hataları

Anahtar kelime kullanımı

Görsel optimizasyonu

Teknik SEO Hataları

Hiç şüphesiz teknik SEO bir web sitesinin kemiğidir. Ancak birçok web sitesi burada hata yapmaktadır. Örneğin, web sitesinde fazla CSS veya JavaScript kodları web sitenin hızını düşürmektedir. Daha sonra JPG veya JPEG yerine PNG kullanımı birçok web sitesinin hızını düşürmektedir. Web site hızı Google tarafında oldukça önemli bir rol taşıdığı için teknik SEO'un iyi olması gerekmektedir. Web site hızınızı PageSpeed sayfasından ölçebilirsiniz.

Dış SEO Hataları

SEO 3 ana başlığa ayrılmaktadır ve SEO çalışmalarında en çok yapılan hatalardan biri de dış linklemelerin anlamsız veya kurallara aykırı web sitelerine yapılmasından kaynaklanmaktadır. Sitenizin Google tarafında önemli bir konuma gelmesini istiyorsanız SEO çalışmalarında hiç şüphesiz yapmanız gerekenlerden biri de doğru ve konumu iyi olan web sitelerine dış link vermeniz ve aynı zamanda konumu iyi web sitelerinden dış link almanız gerekmektedir.

İç SEO Hataları

Yazılan yazılar birbirinden alakasız olabilir. Bu bir sorun değil. Fakat, en iyi hikayeli oyunlar başlıklı bir yazının içine YouTube oynatma listesi nasıl indirilir? Adlı bir iç linkleme yapmamalısınız. Konuların birbirleriyle alakalı olması gerekmektedir. Örneğin, en iyi hikayeli oyunlar yazısının içine en iyi savaş oyunları adlı bir iç linkleme yapılabilir. Çünkü tabiri caizse bu iki yazı bundan sonra birbirlerini sırtlamış olacaktır.

Anahtar Kelime Kullanımı

Anahtar kelime kullanımı ve araştırması SEO için oldukça önemli hatta en önemli ögelerden biridir. Fakat bir içeriği anahtar kelime bombardımanına tutmanın hiçbir yararı yok. Hatta daha çok zararı olacaktır. Çünkü Google tarafından spam olarak algılanacaktır. Anahtar kelime kullanımı SEO çalışmalarında en çok yapılan hatalar arasında yer almaktadır.

Görsel Optimizasyonu

SEO çalışmalarında yürütülen en büyük hatalardan biri de görsellere önem verilmemesidir. Gerek görsel formatı olsun gerek görsellerin kalitesi olsun çok büyük hata taşımaktadır. Bu nedenle görsel optimizasoyonu SEO çalışmalarında yapılmaması gereken maddeler arasında yer alır.

Bu içerikte SEO çalışmalarında yapılan hataları detaylı bir şekilde anlattık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.