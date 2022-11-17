Google Arama Sonuçları Hatalı Hale mi Geliyor? Google Açıkladı!

Son zamanlarda insanlar, Google aramalarının daha az yararlı sonuçlar verdiğinden şikayet ediyor. Google, bu hafta bir podcast'te bununla ilgili sorulara yanıt vermekten çekinmedi.

Freakonomics Radio'nun bu haftaki bölümü "Google Kötüye mi Gidiyor?" sorusunu ele aldı. Kullanıcıların ortalama şikayetleri ise şu şekilde: "Daha fazla reklam, reklam olabilecek daha fazla bağlantı ve spam içeren web sayfalarına daha fazla bağlantı görüyorum gibi hissediyorum."

Bölüm, şirkette 13 yıl görev yapan ve bir dönem arama motorunu yöneten eski yönetici Marissa Mayer ile Google Arama reklamlarının tarihini ele alıyor. Belirtilene göre Google, "reklamları olan kişilerde olmayanlara göre %3 daha fazla arama yapıldığını" tespit etti.

Google İddiaları Kesin Dille Reddediyor

Podcast ayrıca son zamanlardaki kalite endişeleriyle ilgili soruları yanıtlamak için Google aramadan sorumlu Başkan Yardımcısı Liz Reid'i de konuk etti. Reid, reklam modelli arama motorunun Google'ın misyonu olan "evrensel olarak erişilebilir" olmasına izin verdiğini ve "reklamın eklenmesinin bilgiye erişimi gerçekten demokratikleştirdiğini" savundu.

Son zamanlarda Google, Google'ın algoritmasını bozmak için ortaya çıkan spam içerikli web içerikleriyle mücadele etmeye çalışıyor.