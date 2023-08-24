Google, Instagram'a Benzeyecek: Arama Sonuçlarına Hikâyeler Özelliği Geliyor!

Google, çeşitli güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcıların dikkatini çekebilecek daha eğlenceli özellikler de geliştirmeye başladı. Yeni gelen haberlere göre şirketin arama sonuçlarına hikâye ekleme özelliği getireceği öğrenildi.

Instagram'dakine benzer bir sisteme sahip olacak hikâye ekleme özelliği "Notlar" başlığı altında görünecek. Bu özellik, insanların arama sonuçları aracılığıyla etkileşimde bulunmasına katkı sağlayacak.

"Not Ekle" Aracı ve Hikâyeler

Google'ın Aramalar bölümüne 'Not Ekle' butonu eklenecek. Kullanıcılar bu butona tıkladıklarında hikâye oluşturma penceresine yönlendirilecek. İster bireysel kullanıcılar isterse de internet siteleri hikâye oluşturup paylaşabilecek.

Paylaşılan hikâye, arama sonuçlarının hemen üstünde görünecek. Yalnızca aratılan kelime veya söz dizimleri ile ilgili hikâyeler belirecek. Yani Instagram'dakinin aksine takip edilen kişilerin hikâyeleri değil, anahtar kelimelerle bağlantılı paylaşımlar görünecek.

Hikâyeyi paylaşan kişilerin profil fotoğrafı ve adı görünür olacak. Ancak güvenlik ve gizlilik esasları sebebiyle kullanıcının diğer kişisel bilgilerine kimse erişemeyecek. Ayrıca paylaşım yapan kullanıcılar "Google Arama Topluluğu" üyesi de olacak.

Başkasının paylaştığı bir hikâyeye emoji bırakmak, beğenmek ve yorum yapmak da mümkün olacak. Ayrıca kullanıcılar isterse Google Hikâyeler’e bağlantı da ekleyebilecek.

Şirketin bu yeni özellik sayesinde kullanıcılarıyla daha sıkı bir bağ kuracağı düşünülüyor. Hâlâ test aşamasında olan özelliğin eylül ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Peki siz Google'ın bu özelliğini beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.