X, Instagram’a Benzeyecek: Görünümü Tamamen Değişiyor!

X'teki (eski adıyla Twitter) değişiklikler tüm hızıyla devam ediyor. Bugün gelen habere göre platformun medya görünümü tamamen değişecek.

Herkesin Instagram'dan aşina olduğu ızgara görünümü artık X'te de olacak. Profillerin görüntülemesinde bu ızgara dizilimleri karşımıza çıkacak.

Medya Kategorisi Değişiyor!

Uygulamadaki klasik düz görünümün artık değişeceği öğrenildi. Buna göre profillerin medya görüntüleme kısmındaki görünüm, ızgaralar hâlinde bölünecek.

Fotoğraf ve videolar bu ızgara görünümü ile daha temiz bir şekil alacak.

Tıpkı Instagram profillerindeki ızgaralar gibi X kullanıcılarının medyaları da bu şekilde parçalara ayrılacak. Paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü üzere medyadaki içerikler kronolojik sıraya göre dizilecek.

Izgara dizilimi paylaşılan fotoğraf ve videoların daha kolay bulunmasını ve görüntülenmesini sağlıyor. Kullanıcıların arayüzde vakit geçirirken daha temiz ve akıcı bir görünümle karşılaşmasına olanak tanıyor.

X'in alışılmış arayüzünde böyle bir değişiklik yapılması kullanıcıların uygulamayı yadırgamasına sebep olabilir. Ancak ızgara görünümü sosyal medyada oldukça tanınıyor. Bu yüzden insanların bu sürece çabuk alışacağı düşünülüyor.

Izgara görünümünün detayları hakkında Elon Musk'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Sizce ızgara görünümü X'in arayüzüyle uyum sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirisiniz.