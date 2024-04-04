Google Aramalar Ücretli Hale Geliyor: Fiyatı Belli Oldu mu?

Son çıkan söylentilere göre Google, belirli arama sonuçlarını göstermek için ücret talep edecek. Financial Times'ın yayınladığı habere göre Google, ücretsiz reklam tabanlı arama platformunu kullanıcılarına sunmaya devam edecek.

Fakat Google uygulaması ve web sitesinde gelişmiş yapay zeka tabanlı arama sonuçlarını görmek ve premium AI özelliklerini kullanmak isteyenlerden ücret alacak.

Google Arama Motoru İçin Ücret Talep Ediyor

Google'a yakın kaynaklar, premium AI destekli arama özelliğinin, Google One veya Gemini Advanced gibi mevcut abonelik hizmetlerinin bir parçası olabileceğini söylüyor. Google'ın arama hizmetinin ücretsiz bir kategorisi olacak olmasına rağmen premium ücretli AI destekli seviyenin içinde reklamlar da olabilir.

Geçen yıl Google, arama ile ilgili reklamlardan 175 milyar dolarlık bir gelir bildirmişti. Bu nedenle şirketin yapacağı herhangi bir değişiklik konusunda dikkatli olması gerektiği düşünülüyor.

Google, şirketin AI destekli arama hizmeti olan Search Generative Experience'ı (SGE) test ediyor. Fakat şu anda Google, üretici aramanın maliyeti nedeniyle SGE'yi Google arama motoruna henüz eklemedi.

Yapay zeka arama sonuçları kullanıcılara çok daha detaylı sonuçlar verecek gibi duruyor. Bu da kullanıcıların daha az web bağlantısına tıklamasına yardımcı olacak. Aynı zamanda, bu durum Google için daha az reklam izlenimi ve daha az reklam geliri anlamına gelecek.