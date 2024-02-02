Google Aramalar, Önbellek Bağlantılarını Kullanımdan Kaldırıyor!

Google aramalarında ön bellek, web sayfalarını Google’ın gördüğü gibi görmemizi sağlayan bir özellikti. Bu özellik birkaç farklı alan için esasında kullanışlı bir özellik olarak gösterilebilirdi. Fakat Google internet güvenliği gerekçesiye ve az gerekli olduğu iddasıyla “cache” özelliğini kaldırıyor.

Şirketin arama sorumlusu Danny Sullivan, Google'ın arama sonuçları sayfasından sayfa önbelleklerine bağlantıları kaldırdığını doğruladı.

Sullivan X (eski adıyla Twitter) paylaşımında “Eskiden, bir sayfanın yükleneceğine güvenemediğiniz zamanlarda insanların sayfalara erişmesine yardımcı olmak için “cache” kullanıyorduk Bugünlerde işler büyük ölçüde gelişti. Bu yüzden emekliye ayrılmasına karar verildi.” ifadelerini yazdı.

Google, Her Açıdan İyi Bir Adım Attığını Düşünüyor

Önbellek özelliği tarihsel olarak bir web sayfasını Google'ın gördüğü gibi görüntülemenize olanak tanıyor ve bu da yüklenmesi zor bir sayfayı görebilmenin ötesinde çeşitli nedenlerle faydalı oluyor.

SEO uzmanları sitelerinde hata ayıklamak ve hatta rakiplerini takip etmek için bu özelliği kullanabiliyordu. Bir şirketin web sitesine tam olarak hangi bilgileri eklediğini (veya kaldırdığını) ve şirketlerin web'den temizlemeye çalıştığı ayrıntıları görmelerini sağlayarak son derece yararlı bir haber toplama aracı olabiliyordu.

Google'ın kademeli olarak önbellek bağlantılarını kaldırması devam ediyor fakat kaldırma aşaması henüz tamamlanmış değil.

Barry Schwartz, Aralık ayının başından itibaren bağlantıların arama sonuçlarından kaybolduğunu ve Ocak ayı sonuna kadar tamamen kaldırıldığını fark etti. Önbellek bağlantılarının kullanımına son verilmesiyle ilgili olarak, Google'ın bu özelliği değiştirmek için acil bir planının olmadığı belirlendi.

Ancak Google'ın internet arşivine bağlantılar ekleyebileceği ve bunun bir web sayfasının zaman içinde nasıl değiştiğini göstermek için kullanılabileceği düşünülüyor.

Sullivan, konu hakkında kesin bir söz veremese de daha fazla insanı ilgilendiren bir konu olduğunu ve her açıdan iyi olacağını belirtti.