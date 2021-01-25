Google Bazı Ofislerini Aşılama Tesislerine Dönüştürüyor!

Google, New York, Los Angeles ve San Francisco’dan başlayarak bazı ofislerini koronavirüs aşılama tesislerine dönüştürmeye başlıyor. Alphabet ve Google’ın CEO'su Sundar Pichai, kaleme aldığı bir blog yazısında One Medical ve sağlık yetkilileri ile ortaklık yaparak aşı yaptırmaya uygun kişilerin aşılarını olması için sahip olduğu binaları, otoparkları ve diğer alanları bu hizmet doğrultusunda kullanıma açacağını söyledi.

Google, Aşılama Tesisleri İçin Elini Taşın Altına Koyuyor

Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pichai, blog yazısının başlangıcında “Pandemi, dünya çapında yıkıcı bir etki yarattı. Önümüzde hala çok fazla belirsizlik olsa da bu kadar kısa süre içinde çok sayıda güvenli aşının geliştirilmesi bize umut veriyor. Bu bilimsel başarıdan herkesin hızla yararlanmasını sağlamak için de şimdi çalışmalar başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Google, pandemi sırasında insanların ve ailelerinin sağlığını güvende tutmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri almalarına yardımcı oldu” ifadelerini kullanan Pichai, halk sağlığını güvende tutmaya yönelik aşılama çabaları sürdürülürken yardım etmenin daha fazla yolunu bulmaya çalıştıklarını ifade etti ve pandeminin başından bu yana Google’ın konu ile ilgili yardımlarını sıralamaya başladı.

“Pandeminin başlangıcından bu yana kriz yardım programımız aracılığı ile yüzden fazla devlet kurumunun ve küresel sivil toplum kuruluşunun önemli sağlık duyurularını yapmasına yardımcı olduk. Bugün Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kâr amacı gütmeyen kuruluş için 100 milyon dolar tutarında ek reklam hibesini duyuruyoruz. Aşı ile ilgili içerik ve bilgilerle yetersiz hizmet sağlanan bölgelerdeki insanlara ulaşmak için halk sağlığı kurumları ile ortaklığa 50 milyon dolar daha yatırım yapacağız.” “Çabalarımız ağırlıklı olarak aşılara eşit oranda ulaşmaya odaklanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk veriler, orantısız olarak etkilenen nüfusların, özellikle beyaz olmayan ve kırsal bölgelerde yaşayanların diğer gruplarla aynı şekilde aşıya erişemediğini gösteriyor. Google, yardımcı olmak için Morehouse School of Medicine ve CDC de dahil olmak üzere COVID-19 aşılarındaki ırksal ve coğrafi eşitsizlikleri ele alan kuruluşlara 5 milyon dolar tutarında bağış yapmıştır.”

Google ayrıca salgının başından bu zamana kadar geçen süre içerisinde aramalar başta olmak üzere insanlara hemen hemen her alanda yardımcı olduğunu belirtti. Şirket şimdi de aşıya ulaşılabilirlik konusundaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için bazı ofislerini aşı uygulanma merkezine dönüştürmek için çalışmalarına başladığını duyurdu.