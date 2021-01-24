İllere Göre Yapılan Koronavirüs Aşı Sayısı Açıklandı

İllere göre yapılan koronavirüs aşı sayısı, son günlerde en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden hangi ilde kaç COVID-19 aşı yapıldığına ilişkin bir harita paylaşarak vatandaşların kafasında oluşan soru işaretini giderdi. Bakan Koca tarafından paylaşılan haritaya ilişkin detaylar haberimizde.

İllere Göre Yapılan Koronavirüs Aşı Sayısı Nedir?

COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmaları devam ediyor. 24 Ocak itibarıyla 1 milyon 234 bin 512 vatandaşa koronavirüs aşısı yapıldı. Peki, hangi ilde kaç COVID-19 aşısı yapıldı? Bu soru aşılama sürecinin başladığı günden itibaren vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyordu.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Twitter hesabından hangi ilde kaç COVID-19 aşı yapıldığına ilişkin bir harita paylaştı. Böylece son günlerin en çok merak edilen soru yanıtlandı. Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşılandığını belirten Sağlık Bakanı Koca, en çok sağlık çalışanının bulunduğu İstanbul’da 224 binen fazla kişiye aşı yapıldığını söyledi. Bakan Koca ayrıca pazartesi gününden itibaren illere göre aşı dağılımının canlı olarak takip edilebileceğini açıkladı.

Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşılan illere göre aşı dağılımı haritasına göre İstanbul’da 224 bin 472 kişi aşılanırken Ankara’da ise 112 bin 332 kişi aşılandı. İzmir’de 76 bin 688 kişiye aşı yapılırken Antalya’da ise 41 bin 305 kişiye aşı uygulandı. Bursa’da ise aşılama sayısı 390 bin 470’e yükseldi. En çok aşılamanın olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. pic.twitter.com/CzgHZJx4ep — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2021

Koronavirüs Aşı Verileri Canlı Takip Nasıl Yapılır?

İlk olarak cihazınıda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu web sitesini ziyaret edin.

Web sitenin orta bölümünde “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmından toplamda kaç vatandaşın aşılandığını görebilirsiniz. “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmı sık sık güncellenmektedir. Şu anda toplamda 1 milyon 210 bin 976 vatandaşa aşı yapıldığı bilgisi yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs aşısı randevusu almak için uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak uygulamanız gereken adımları öğrenebilir ve böylece randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.