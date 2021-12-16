Google Aşısız Çalışanlarını İşten Çıkarmakla Tehdit Ediyor

Google aşısız çalışanları işten çıkaracak iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD merkezli yazılım devinin yeni aşı politikası, omicron varyantına karşı sert hamleleri içeriyor. Peki ya şirket içinde aşı olmak istemeyenlere ne yapılacak?

CNBC tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre aşılanmamış Google çalışanları, COVID-19 kurallarına uymadıkları takdirde zorunlu izne ve ardından şirketten çıkarılma durumuyla karşı karşıya.Nota göre Google, çalışanlarına aşı kanıtı yüklemeleri veya tıbbi veya dini bir muafiyet için onay almaları için 3 Aralık'a kadar süre verdi. Şirket, 13 Ocak'a kadar bunlardan herhangi birini yapmayan herkesin 30 günlük ücretli idari izne ayrılacağını söylüyor.

CNBC'ye göre, 30 günden sonra hala uyum sağlamazlarsa, altı aya kadar ücretsiz izinle karşı karşıya kalabilir ve ardından anlaşmaları feshedilebilir. Google ise bu politikayı inkar etmiyor. Google Sözcüsü Lora Lee Erickson The Verge'e şunları söyledi:

"Daha önce de belirttiğimiz gibi, aşı gereksinimlerimiz, iş gücümüzü güvende tutmanın ve hizmetlerimizi devam ettirmenin en önemli yollarından biri. Aşı olabilecek çalışanlarımıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve aşı politikamızın arkasındayız."

Google aşısız çalışanları işten çıkaracak mı?

CNBC raporu, aşılanmamış çalışanlar için bazı seçenekler olabileceğine işaret ediyor. Şirket çalışanları, muhtemel ofis dışında olmak üzere, aşı kapsamına girmeyen pozisyonlara başvurabilir. Eğer bu pozisyon için uygunsa işi uzaktan da yapabilmeleri gerekiyor.

Google, bildirildiğine göre antijen testinin kabul edilebilir bir alternatif olmadığını söyleyerek ofis çalışanlarının aşılanmasını şart koşuyor.

Şirket, omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından çalışanların ofise ne zaman geri döneceklerini belirlememiş olsa da, iş gücünün en azından bir kısmınıın ofiste yapılmasını bekliyor. Ancak CNBC, görev kapsamına girmeleri durumunda uzaktan çalışanların bile aşılanması gerektiğini söylüyor.

CNBC ayrıca geçen ay yüzlerce çalışan tarafından imzalanan bir aşı karşıtı talimat manifestosunun Google çalışanları tarafından da paylaşıldığını bildirdi. Hem ödeme hem de aşı gereklilikleri şirket içinde önemli konular oldu. Örneği bir şirket sunumu sırasında yöneticilere, Google'ın enflasyon açığını karşılamak için ücretleri artırmayı planlayıp planlamadığı hakkında bir soru yöneltildi, şirket ise bunu planlamadığını söyledi.