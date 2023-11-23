Google Bard Artık YouTube Videolarını İzleyip Özetleyebiliyor!

İlk çıkışıyla bekleneni veremeyen ancak o günden bu yana geliştirilmeye devam edilen Google'ın yapay zekâsı Bard'a yepyeni bir özellik ekleniyor.

Yapay zekâların zamanla pek çok özelliğe sahip olduğunu görmüş olsak da Bard'a gelen bu yeni özellik normal bir özellikten çok daha fazlası.

Google'ın açıklamasına göre Bard artık YouTube videolarındaki içeriği doğrudan anlayabiliyor ve Bard'a bir videoda neler olup bittiğine dair ayrıntılı sorular sorabiliyor ve yanıtlar alabiliyorsunuz.

Google Bard Gelişmeye Devam Ediyor

Örneğin vaktinizin olmadığı bir videoyu özetlemesini isteyebiliyor ya da yemek tarifi içeren bir videoda o yemek için kaç yumurta kullanıldığını sorabiliyorsunuz.

Hayatın her alanında zamanımızın ne kadar değerli olduğu düşünüldüğünde Bard'ın bu yeni özelliği YouTube videolarına ayırdığımız vakti baştan aşağı değiştirebilir.

Fakat burada önemli nokta Bard'ın tutarlılığı ile ilgili. Öyle ki Bard ilk piyasaya sürüldüğünde yanlış bilgiler sağlaması yüzünden epey eleştirilmişti ve bu özelliği test eden kullanıcılar da zaman zaman yanlış bilgiler verebildiğini söylüyor.

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