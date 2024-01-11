Google'da Yaprak Dökümü: Binden Fazla Çalışan İşten Çıkarıldı!

Google'ın pandemi sonrası işten çıkarma dalgasının yalnızca Pixel, Nest ve Fitbit ürünlerinden sorumlu Google donanım ekibini etkilemediği, esasında şirketin temel mühendislik ve Google asistan ekiplerinden de benzer büyüklükte işten çıkarmalara yol açtığı ortaya çıktı.

Google, The Verge'e bahsi geçen bölümlerin her birinde "birkaç yüz" çalışanın işten çıkarıldığını doğruladı, bu da yaklaşık binden fazla çalışanın işini kaybettiği anlamına geliyor.

Üstelik bunlar sadece basınla paylaşılan işten çıkarmaların sayısı. Kaynaklar en az bu kadar daha işten çıkarmanın gerçekleşmiş olabileceğini iddia ediyor.

İşten Çıkarılan Çalışan Sayısı Daha Fazla Olabilir

Google sözcüsü Courtenay Mencini Google'ın son işten çıkarmaları hakkında sorulan sorularda işten çıkarmaların tamamının ne kadar kişiyi kapsadığını söylemedi fakat şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ekiplerimiz daha verimli olmak ve daha iyi çalışmak için değişiklikler yaptı. Bazı ekipler, küresel olarak bazı rollerin ortadan kaldırılmasını da içeren bu tür organizasyonel değişiklikleri yapmaya devam ediyor."

Google'ın ana şirketi Alphabet'in 30 Eylül 2023 itibariyle 182.381 çalışanı bulunuyordu, dolayısıyla yaklaşık bin kişilik işten çıkarma şirketin toplam çalışan sayısını yüzdesel olarak çok büyük ölçüde etkilemeyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.