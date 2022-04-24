Google çalışanı Pixel Watch prototipini restoranda unuttu: İşte kanlı canlı Google Pixel Watch!

ABD'de bir barda gizli bir iPhone prototipinin kaybolduğu 2010'daki ünlü iPhone 4 sızıntısını kim hatırlıyor? Benzer bir olay bu sefer de Google'ın ilk Wear OS tabanlı akıllı saati Pixel Watch’ın balına geldi. Google çalışanı, yemek yediği bir restorandan ayrılırken, Pixel Watch prototipini masada unuttu! Elde edilen görseller, Google Pixel Watch hakkında daha önce çıkan sızıntıları doğruluyor.

Google Pixel Watch İlk Kez Görüntülendi!

Aylardır söylentileri dolaşan ve büyük ihtimalle Mayıs ayında Google I/O kapsamında ilk kez resmi olarak sunulacak olan Pixel Watch, merakla bekleniyordu. Google’ın geçtiğimiz Cuma günü ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne Rohan kod adlı cihazı için başvurduğu biliniyor. Ancak bugün ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bir Google çalışanı, ABD’de gittiği bir restoranda prototip halindeki ürünü, kayışını ve kutusunu masada unutarak gitti.

Bunu fark eden bir kişi, cihaza ait tüm fotoğrafları çekerek teknoloji sitelerinin editörleri ile paylaştı. Tabiki şu an için cihazın piyasaya sürülecek olan ürünün son hali olup olmadığı bilinmiyor. Ancak daha önceden Google Pixel Watch hakkında ortaya çıkarılan sızıntılar, ürünün güncelliğini doğruluyor. Cihazın görüntüleri, geçtiğimiz günlerde sızdırılan olası etkinlik görselleri ile uyuşuyor.

Saate baktığımızda oldukça kompakt bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Sağ tarafında geleneksel bir kurma kolu ve hemen yanlarında dijital saatlerden alışageldiğimiz iki adet düğme bulunuyor. Ayrıca tamamen çerçevesiz ekranı da 2.5D cam ile korunuyor.

Buna ek olarak saatin Apple Watch benzeri bir kayış yapısı olduğu da görülüyor. Kayışlardan birinin bağlantı kısmında şarj bağlantı noktası için pinler yer alıyor. Bu sebeple cihazda kablosuz şarj desteği olmayabileceği de iddialar arasında. Fakat bu kısım olası başka aparatlar için de geliştirilmiş olabilir.