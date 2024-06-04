PlayStation ve Nintendo Sızıntılarını Google Çalışanları Yapıyor: Peki Bu İddia Doğru mu?

Geçtiğimiz hafta PlayStation'un düzenlediği State of Play etkinliğinden bir süre önce etkinliğin detaylarına dair bir takım sızıntılar ortaya çıkmıştı. Insider Gaming'den Tom Henderson ve 404 Media'nın hazırladığı raporlarda bu sızıntıların Google çalışanları tarafından gerçekleştirildiğine dair bir not yer alıyor.

Bugüne kadar yapılan önemli sızıntılarla ilgili Google çalışanları şu an suçlu pozisyonuna düştü. Peki bu iddialar doğru mu? Google sözcüsü de konuya dair açıklamalarda bulunarak bu iddiaları doğruladı ve suçlunun şirketteki bir çalışan olduğunu söyledi.

Sızıntıları Yapan Kişi Google'da Çalışıyor

Tom Henderson, bundan iki sene önce KSI'nin Amazon hediye kartı dağıtmaya başladığı sırada benzer bir sorun yaşandığını söyledi. KSI, hediye kartı kodlarını dağıttığı sırada kodların daha önce kullanıldığı fark etti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı durum GTA VI fragmanının da yayınlanmadan hemen önce sızdırılmasında da yaşandı ve benzer bir soruşturma şirket tarafından açılmıştı. Tüm sızıntıların da Google tarafında bir sorun olduğuna işaret ediyordu.

Bu iddiaların artmasından sonra Google konuyla ilgili açıklama yaptı ve bir çalışanın 404 Media tarafından görüntülenen veritabanındaki bilgilere eriştiğini doğruladı. Açıklamada Google çalışanının kasıtlı olarak özel Nintendo bilgilerini sızdırdığını ve video indirerek arkadaşıyla paylaştığı belirtildi.

Google sözcüsü Matt Bryant, The Verge'e yaptığı açıklamada da 404 Media'nın sorunları Google'a bildirdiği anda incelenerek çözüldüğünü söyledi. Ancak çalışanların içeriklere erken erişmesi ve sızdırmalarına yönelik bir önlem alınıp alınmadığı konusunda bilgi vermedi.