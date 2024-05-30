Google'ın En Sevilen Özelliği Büyük Bir Güncellemeye Kavuşacak!

Google, yeni özelliklerini tanıtmaya tüm hızıyla devam ederken, mevcut özelliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Android kullanıcıların en sevdiği özelliklerden biri olan Canlı Altyazı özelliği, Google tarafından daha kullanıcı dostu hale getirilmek üzere geliştiriliyor.

Google, son etkinliği I/O'da Live Caption yani Canlı Altyazı özelliğinin önemli güncellemeler almakla beraber, Android cihazlara da gelecek yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurmuştu. Şimdi de bahsi geçen bu güncellemeler, kullanıcıların erişimine açılmaya hazırlanıyor.

Canlı Altyazı Özelliği Daha Gelişmiş Seçeneklere Kavuşuyor

Canlı altyazı özelliğine gelmesi beklenen güncelleme, telefon ekranlarındaki altyazı satırını kolay bir şekilde ayarlamayı sağlayan bir "tutma çubuğu" seçeneğine kavuşacak. Böylece kullanıcılar, altyazıyı ekranın herhangi bir noktasına kolayca taşıyabilecek.

Aynı zamanda metinlerin küçük olduğunu düşünen kişiler buradan altyazının boyutunu da ayarlama imkanı elde edecek. Bu özellik halihazırda boyuta göre iki veya üç satır olacak şekilde altyazıları otomatik ayarlayabiliyor olsa da yeni güncelleme ile kullanıcılar daha pratik bir şekilde istedikleri boyut ayarlamasını yapabilecekler.

Android Authority'nin daha önce yazdığı bir haberde gösterilen bu özelliğin, canlı altyazının aynı zamanda emojileri gösterme, duygulara vurguda bulunma, kelime süresini görüntüleme gibi ek özelliklere de sahip olacağı belirtilmişti.

Canlı Altyazı'nın kavuşacağı bu yeni güncellemeyle birlikte altyazı satır sınırının ne olacağı net bir şekilde açıklanmış olmasa da Google'ın etkinlikte gösterdiği, bizim de hemen yukarıda eklediğimiz görüntüden dört satır olabileceği çıkarımı yapılabiliyor.

Ayrıca bu özelliğin ilk aşamada Pixel cihazlarda mı yoksa özelliği destekleyen tüm Android cihazlara mı geleceği de belli değil. Ancak Live Caption, Android System Intelligence'ın bir parçası olması, özelliğin birçok Android telefonda güncelleme alacağı fikrini güçlendiriyor.