Google Chat'in Yeni Tasarımı: Mesaj Balonları ve Okunmadı İşareti!

Ağustos ayında Google, Google Chat'in büyük bir güncellemesi olan "Cloud Next '23" etkinliğinde kurumsal odaklı bir dizi yeni özelliği önizledi. Ancak, bu güncellemenin bir parçası olarak, Google Chat'e daha küçük bir yeniden tasarım da getiriliyor. Bu tasarım değişikliği, mesajları daha modern bir şekilde sunmayı hedefliyor.

Yeni Tasarımda Neler Değişecek?

Yeni tasarımın ana odak noktalarından biri, mesajları geleneksel metin satırları yerine baloncuklar içinde göstermektir. Bu yeni yaklaşım, mesajları daha etkili bir şekilde sunmanın yanı sıra, kullanıcıların gönderdiği ve aldığı mesajları daha kolay ayırt etmelerine yardımcı olur.

Gönderilen mesajlar, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen baloncuklar içinde görünürken, alınan mesajlar daha stilize edilmiş ve gri renkteki baloncuklar içinde bulunur.

Ayrıca, Google Chat, mesajların okunma durumunu göstermek için dalgalı bir çizgi kullanacak. Bu, kullanıcıların bir mesajın okunup okunmadığını hızla anlamalarına yardımcı olacak

Ancak, bu mesaj balonlarının Android cihazlarında henüz yaygın olarak kullanılmadığını belirtmek önemlidir. Ancak, chat.google.com gibi web tabanlı platformlarda ve web Gmail'de bu yeni tasarımın kullanıldığı görülmektedir.

Kısaca Google Chat'in bu tasarım değişiklikleri, iletişimi daha hızlı ve etkili hale getirme amacı taşımaktadır. Bu değişiklikler, Google Mesajlar uygulamasına benzer bir arayüz sunarak kullanıcıların daha verimli bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmaktadır.

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