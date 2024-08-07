Google Chrome'un Yeni Güncellemesiyle Birlikte Arama Geçmişiniz Daha Anlaşılır Olacak!

Google Chrome, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına önemli bir güncelleme aldı. Artık Chrome kullanıcıları, arama geçmişlerindeki sitelerin nasıl ziyaret edildiğine dair daha net bir bilgiye sahip olacaklar. Peki ama nasıl görünecek? İşte ayrıntılar…

Üçüncü Taraf Uygulamalar Açıkça Belirtilecek

Google Chrome’un yeni özelliği sayesinde, bir web sitesinin Google App, Google News gibi üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla mı yoksa doğrudan adres çubuğundan mı ziyaret edildiği açıkça görülecek.

Bu sayede, kullanıcılar, özellikle ortak kullanılan cihazlarda, hangi uygulamaların hangi sitelere yönlendirdiğini daha kolay anlayabilecek ve gizlilik konusunda daha rahat hissedebilecekler.

Güncelleme, kullanıcıların internette gezinme alışkanlıklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, onlara daha fazla kontrol imkanı sunacak. Artık kullanıcılar, hangi uygulamaların hangi verilerini topladığı konusunda daha bilinçli olacaklar.

Google Chrome’un bu yeni arama geçmişi güncellemesi, her ne kadar küçük görünse de kullanıcılar açısından beğenilecek gibi görünüyor. Yeni özellik hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.