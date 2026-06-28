Google Gemini, Play Store'u Ayağınıza Getiriyor! Yeni Özellik Yayında

Google, son aylarda birçok uygulamasını Gemini destekli yapay zekâ özellikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şirket şimdi de Gemini için önemli bir yeniliği kullanıma sunmaya başladı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun uygulamaları çok daha kolay şekilde bulabilecek.

Google Gemini'ın Yeni Play Store Özelliği Nedir?

Google’ın ilk olarak mayıs ayında gerçekleşen Google I/O 2026 etkinliğinde duyurduğu bu yeni özellikle birlikte Play Store, doğrudan Google Gemini’a entegre ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, Gemini üzerinden uygulama bulma ve satın alma işlemleri yapabiliyor. Örneğin Gemini’a “bana kilo vermek için spor uygulaması öner” dediğinizde Play Store üzerinden sadece kilo verme odaklı spor uygulamalarını bulup sıralayacak. Tabii şu an için yalnızca Play Store desteklendiğinden yenilik sadece Android kullanıcıları için.

Elbette Gemini’dan daha önce de uygulama önerisi alınabiliyordu. Ancak bu kez farklı olan uygulamalara doğrudan Gemini üzerinden erişilebilmesi. Önceden Gemini’ın önerdiği uygulamanın adını alıp Play Store’da aramanız gerekiyordu. Artık Gemini, doğrudan Play Store’a yönlendiren bir buton gösteriyor. Bununla birlikte kullanıcılar, Gemini üzerinden istedikleri uygulama içi içerikleri de satın alabiliyor.

Google Gemini'ın Yeni Play Store Özelliği, Kullanıcılara Ne Fayda Sağlayacak?

Bu yeniliğin bir faydasını zaten az önce belirtmiştik. Kullanıcıları doğrudan Play Store’a yönlendirecek ve böylece az da olsa zaman tasarrufu sağlayacak. Ancak asıl önemli yenilik bu değil. Bildiğiniz üzere Gemini, Play Store’daki arama sistemine kıyasla çok daha gelişmiş bir araç. Bu nedenle kullanıcıların istediği uygulamayı çok daha iyi anlayabiliyor. Bu da kullanıcıların aradıkları uygulamaları çok daha kolay bulabileceği anlamına geliyor.

Yeni Özellik Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Google Play entegrasyonuna sahip Gemini güncellemesi Android kullanıcıları için kademeli olarak yayınlanıyor. Yani özellik artık kullanıma sunulmuş durumda. Android telefon veya tabletiniz üzerinden Gemini uygulamasını kontrol ederek yeniliğe erişip erişmediğinizi görebilirsiniz. Bunu test etmenin en kolay yolu ise Gemini'dan herhangi bir uygulama önermesini istemek.

Bu arada bu özelliği kullanabilmek için bazı şartlar var. Kullanıcının en az 18 yaşında olması, Gemini uygulamasında bir Google hesabıyla oturum açmış olması ve Gemini'daki "Gemini Uygulamaları Etkinliği" özelliğinin aktif edilmiş olması gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bir Android kullanıcısı olarak Google Gemini'a eklenen yeni özelliğin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de zaman zaman Play Store'da bir uygulama ararken tam olarak istediğim sonucu bulamıyorum. Görünüşe göre Gemini, kullanıcı ihtiyaçlarına göre öneriler sunarak bu sorunu çözecek.