Google Chrome'da Güvenlik Açığı: Hemen Güncelleme Yapın!

Google Chrome'da güvenlik açığı tespit edildi. Yazılım devi, açığı gidermek için oldukça önemli bir güncelleme yayımladı. Popüler web tarayıcısını hemen güncellemeniz gerekiyor. Yayımlanan güncelleme ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Chrome'da Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı

Güvenlik araştırmacıları, Chrome isimli popüler web tarayıcısında çok kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Araştırmacılar bunun üzerine söz konusu açığı yazılım devi Google'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, çok kısa sürede bir güncelleme yayımladı.

CVE-2021-4102 olarak bilinen güvenlik açığı, sisteminizi bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız bırakabilir. Bu sebepten ötürü 96.0.4664.110 güncellemesini en kısa süre içerisinde yapmanız gerekiyor.

ABD merkezli yazılım devi Google tarafından yayımlanan güncellemeyi yaparak sisteminize zarar verebilecek güvenlik açığını etkisiz hale getirebilirsiniz. Peki, Google Chrome isimli popüler web tarayıcısında güncelleme yapmak için hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekiyor?

Google Chrome'da Güncelleme Nasıl Yapılır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Google Chrome web tarayıcısını açın.

Sağ üst köşede yer alan dikey üç nokta simgesine tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Yardım" seçeneğini seçin.

"Google Chrome Hakkında" butonuna tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden yeni güncelleme otomatik olarak yapılacaktır.

Yüksek riskli olarak nitelendirilen güvenlik açığını etkisiz hale etirmek için Chrome'u güncellemeniz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, güvenlik açığına ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

Güncellemenin Windows, Mac ve Linux platformları için yayımlandığını belirtelim. Yukarıda yer alan adımları uygulayarak güncelleme işlemini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle söz konusu güvenlik riskine karşı koruma sağlayabilirsiniz.

En çok kullanılan internet tarayıcılarının başında Chrome geliyor. İlk olarak 2 Eylül 2008 tarihinde kullanıma sunulan tarayıcı, kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Uzantı desteği ile ön plana çıkan web tarayıcısı, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Yeni Windows işletim sistemi kuran bilgisayar kullanıcılarının oldukça büyük bir kısmı Chromium tabanlı Edge tarayıcısını kullanmak yerine Chrome'u tercih ediyor. Oldukça büyük bir popülerliğe sahi olan Chrome, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve başarılı kullanıcı arayüzü ile ön plana çıkıyor.