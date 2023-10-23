Google Chrome'a Yeni Gizlilik Özelliği Geliyor: 'IP Koruması'

Google, Chrome'un gizlilik özelliklerini bir adım öteye taşıyabilmek için "IP Koruması" adındaki yeni bir özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Yeni özellik, gizliliklerinin ihlal edilmesini istemeyen milyonlarca kullanıcı için büyük bir güvenlik artışı sağlayabilir.

IP Koruması Özelliği Nasıl Çalışacak?

Yeni IP Koruması, trafiğinizi Google'a ait bir proxy sunucusu üzerinden yönlendirecek. Bu, IP adresinizi gizlemeye yardımcı olacak ve internette gezinirken takip edilmenizi de çok zor bir hâle getirecek. Gelecekte Google, trafiğinizi ve IP adresinizi daha da gizleyecek iki proxy üzerinden yönlendirmeyi düşünüyor.

Bu önemli çünkü IP adresiniz web üzerinde takip edilebilen benzersiz bir tanımlayıcı sağlıyor. Bu da kötü niyetli kişilerin ziyaret ettiğiniz web sitelerine dayanarak hakkınızda bir profil oluşturmasına olanak tanıyor ve bu profil daha sonra sizi hedeflemek ve izlemek için kullanılabiliyor.

Google, IP Koruması'nın ilk etapta isteğe bağlı kullanılabileceğini ve Google'ın ilerlemesini ve etkinliğini analiz ettikçe sınırlı sayıda web sitesi için aşamalı olarak kullanıma sunulacağını söylüyor. Testlerin ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

Peki siz Chrome'a gelecek bu yeni özellikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.