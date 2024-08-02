Google'dan Chrome Kullanıcılarına Muhteşem Hediye! Bu Özellik Artık Masaüstü Sürümde

Google, masaüstü kullanıcılarına müjdeyi verdi. Popüler arama motoru, görsel aramalarda devrim yaratan Google Lens özelliğini, önümüzdeki günlerde Chrome masaüstü sürümüne entegre edeceğini duyurdu. Peki yeni özellik olan Google Lens, Chrome'un masaüstü sürümünde nasıl kullanılacak? İşte ayrıntılar…

Google Lens Masaüstü Chrome'da Nasıl Kullanılır?

Artık başka bir sekme açmaya gerek kalmadan, doğrudan Chrome'da Google Lens'i kullanmak mümkün olacak. Adres çubuğundaki Google Lens simgesini tıklayıp, merak edilen herhangi bir görsele sürüklemek yeterli. Ayrıca sağ tıklama veya üç nokta menüsünden de bu özelliğe ulaşılabilecek.

Böylece Google Lens, bir görseli tarayarak kullanıcıya ilgili bilgileri sunacak. Örneğin, gördüğünüz bir bitkinin fotoğrafını çekip Google Lens ile taradığınızda, o bitki hakkında detaylı bilgiye ulaşmak, benzer bitkileri görüntülemek ve hatta satın alma seçeneklerini bile incelemek mümkün olacak.

Google bu özelliğin yanında iki farklı özellik daha sunacak. Bunlardan ilki ABD'li Chrome masaüstü kullanıcıları için sunulacak Tab Compare adlı yeni bir özellik. ürünlerin fiyatlarını ve özelliklerini karşılaştırmak için birden fazla sekme açmanıza gerek kalmayacak. Tab Compare ile tek bir ekranda farklı ürünlerin karşılaştırmasını yapılabilecek.

Diğer özellik ise kullanıcıların tarayıcı geçmişlerinde kolayca arama yapmalarına olanak tanıyacak. Chrome, tarama geçmişinden ilgili sayfaları bularak kullanıcıların geçmişteki araştırmalarına hızlıca ulaşmasını sağlayacak.

Böylece Google'ın yeni özellikleriyle Chrome masaüstü deneyimi daha da zenginleşecek gibi görünüyor. Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.