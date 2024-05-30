Google Chrome'u Mobilden Kullananlara Müjde: Yeni Özellik Tam Size Göre!

Google, mobil cihazlarda çoklu görevleri kolaylaştırmak için yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Chrome tarayıcısına yapılan güncelleme, kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yaparken daha verimli olmalarını sağlıyor.

Bu güncellemeyle birlikte, küçültülmüş sekmeler artık kompakt, kayan resim içinde resim pencerelerine dönüşerek görevlere odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Google, Mobil Kullanıcıları İçin Yeni Bir Özellik Getirdi!

Özellikle mobil cihazlarda, bir uygulamadan diğerine geçiş yaparken yaşanan zaman kaybı ve dikkat dağılması problemlerine çözüm getiren bu güncelleme, kullanıcıların akışını kesintiye uğratmadan işlerini halletmelerine imkan tanıyor.

Örneğin, Gmail'de bir bağlantıya tıkladığınızda ve açılan Chrome sekmesini daha küçük bir pencerede görüntülemek istediğinizde, yeni özellik sayesinde bunu kolayca yapabiliyorsunuz. Bu, kullanıcıların farklı görevler arasında geçiş yaparken daha sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Bu yeni özellik, Android'deki Gmail kullanıcılarına zaten sunulmuştu ve yakında tüm Chrome kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Varsayılan olarak etkin olan bu özellik, kullanıcıların herhangi bir ek ayar yapmadan hemen kullanmaya başlayabilecekleri bir özellik sunuyor.

Kullanıcılar, farklı görevleri ayrı pencerelerde açık tutarak daha üretken olabilirler ve Chrome'un bu güncellemesi bu ihtiyaca cevap veriyor.