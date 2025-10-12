Google Duyurdu: Chrome'un Baş Belası Sorunu Tarihe Gömülüyor!

İnternette gezinirken yanlışlıkla onay verdiğimiz veya artık dikkate almadığımız web sitesi bildirimlerinin ekranımızı doldurması hemen hemen hepimizin ortak sorunu. Kullanıcıların uzun yıllardır dile getirdiği bu şikayeti dikkate alan Google, nihayet bu sorunu çözmek için Chrome tarayıcısına yeni bir özellik eklemek üzere.

Şirketin geliştirdiği otomatik bildirim engelleme özelliği ile birlikte kullanıcıların artık görmek istemediği web bildirimleri otomatik olarak engellenebilecek. Gelin, şimdi bu yeni özelliğin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Otomatik Engelleme Özelliği Nasıl Çalışacak

Pek çok Chrome kullanıcısının günümüzde web sitelerinden gelen bildirimleri sıklıkla görmezden gelmesi ve hatta bu bildirimlerin birçoğuna bir daha tıklamaması, Google'ı yeni bir çözüm arayışına itmiş gibi görünüyor. Şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve bildirim kirliliğini ortadan kaldırmak için geliştirilen otomatik engelleme özelliğini kısa bir süre önce test etmeye başladı.

Android ve masaüstü kullanıcıları için sunulacak bu yeni özellik artık kullanıcıların dikkatini çekmeyen ve nadiren etkileşimde bulunduğu web sitesi bildirimlerini otomatik olarak kapanmasını sağlayacak. Söz konusu yenilik Google Chrome'un mevcut Güvenlik Kontrolü özelliğinin bir uzantısı olarak karşımıza çıkacak.

Gelen bilgilere göre otomatik bildirim engelleme özelliği tamamen kullanıcıların isteği doğrultusunda açılıp kapatabilecek. Ayrıca, kullanıcıların önemli olduğunu düşündüğü sitelerin bildirimlerini, ilgili siteyi ziyaret ederek veya Güvenlik Kontrolü ayarlarından tekrar etkinleştirerek koruma altına alabileceği de belirtiliyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre, Chrome'daki web bildirimlerinin yalnızca yüzde 1'inden azı kullanıcı etkileşimi alabiliyor. Bu da bildirimlerin genellikle faydalı olmaktan çok artık rahatsız edici bir hale geldiğini gösteriyor. Google'ın test sonuçları bildirim yoğunluğunda ciddi bir azalma olduğunu ve hatta daha az bildirim gönderen sitelerde tıklama oranlarının arttığını ortaya koyuyor.

Teknoloji devi, kullanıcıları çok sevindirecek yeni Chrome özelliğinin tam olarak ne zaman hayata geçirileceği hakkında şimdilik net bir bilgi vermedi. Gelişmeler için takipte kalın!