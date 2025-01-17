Google Chrome, Kullanıcıları Çileden Çıkartan Bir Sorunu Çözüme Kavuşturuyor!

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, sahip olduğu basit arayüzü ve hızlı çalışması sayesinde 7'den 70'e kadar tüm kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Ancak bu durum, popüler tarayıcının bazı sinir bozucu özelliklere sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Gelen son haberlere göre Google, bu özellikler arasında yer alan web sitelerinin konum takibi ve izin bildirimleri için yapay zeka destekli yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor.

İzin Bildirimleri Yapay Zeka Tarafından Kontrol Edilecek

ABD merkezli teknoloji devi, kısa bir süre önce c isimli yeni bir yapay zeka özelliğini test etmeye başladı. Söz konusu özellik, uzun yıllardır Chrome'da pek çok kullanıcının deneyimini olumsuz yönde etkileyen web sitelerinin izin bildirimlerini çözüme kavuşturabilir. Zira mevcut özellik, bu tür bildirimleri kullanıcıların yerine yapay zekanın onaylamasına imkan tanıyacak.

Permissions AI, temelde Chrome'da geçmiş alışkanlıklarımızı inceleyerek web sitelerinden gelen konum takibi ve bildirim izni gibi mesajlara otomatik olarak yanıt verecek. Bu da yapay zeka destekli özelliğin, alışkanlıklarınıza göre web sitelerinden gelen isteklere izin verip vermeyeceği anlamına geliyor. Böylece web sitelerinden gelen açılır pencelerle uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Google'ın üretken yapay zeka modeli Gemini'dan destek alan Permissions AI,. bu modelin en minimal versiyonu Gemini Nano'nun v2 sürümününden güç alıyor. Böylelikle özelliğin Chrome'dan fazla performans götürmeyeceği belirrtiliyor.

An itibarıyla test aşamasında olduğu bildirilen özellikle ilgiliy Google cephesinden herhangi bir açıklama geldi. Bu bağlamda Permissions AI'ın ne zaman kullanıma sunulacağını henüz bilmiyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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