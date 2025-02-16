Google Chrome'dan Kullanıcıları Hayatını Kolaylaştıracak Yeni Özellik!

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, yalnızca bilgisayarlarda değil aynı zamanda Anrdoid tabanlı mobil cihazlarda da yüz milyonlarca kullanıcı tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak pek çok kişi, internet tarayıcısını kullanırken açık sekmelerde kaybolduğunu ve sekmeler açıkken aram yapmanın masaüstü sürümüne göre daha zor olduğundan şikayetçi.

İşte Google, kısa bir sür önce Chrome'un Anroid sürümü için yayınladığı yeni güncelleme ile tam da bu noktaya odaklanıyor. Şirket, masaüstüne sevilen açık seklemelerde arama özelliğini mobile de getirerek kullanıcıların daha kolay arama yapmasını mümkün kılıyor.

Mobil Kullanıcılar, Artık Açık Sekmelerde de Arama Yapabilecek

Google Chrome’un Android sürümüne gelen son güncellemesiyle birlikte, açık sekmeler için ekranın üst kısmına yeni bir arama çubuğunun eklendiğini görüyoruz. Kullanıcılar, bundan böyle bu arama çubuğu sayesinde açık sekmeler arasında hızlı ve kolay bir şekilde arama yapabiliyor.

Üstelik bu arama özelliğinin yalnızca açık sekmelerle sınırlı olmadığını belirtelim. Dileyen kişiler tarayıcı geçmişi, kayıtlı favoriler ve web üzerindeki ilgili sonuçlarda da bu bölüm üzerinden arama yapıp sonuçları listeleyebiliyor. Özelliğin ayrıca gizli mod sekmelerinde de aktif olarak kullanılabildiğini ekleyelim.

Arama işlemini kolaylaştıran bu özelliği Chrome’un 133. sürümüyle kullanıma sunan Google, sekme gruplarını daha düzenli yönetmeyi sağlayan yeni bir özet sayfası da bu güncelleme ile hayata geçirdi. Bu sayfa, açık sekme gruplarını tek bir ekranda görüntüleyerek kullanıcıların gruplar arasında daha rahat ve hızlı geçiş yapmasını sağlıyor. Her iki özellik de an itibariyle kademeli olarak Android kullanıcılarına gelmeye başladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz.? Yorumlarda buluşalım...