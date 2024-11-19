Google, Chrome'u Satmaya Zorlanabilir: ABD Adalet Bakanlığından Şok Talep

Adalet Bakanlığı, Google'ı uzun süredir antitröst yasalarını ihlal etmekle suçluyor. Bakanlık, şirketin arama, reklam teknolojisi ve Android işletim sistemi gibi alanlardaki hakimiyetini kötüye kullandığını iddia ediyor.

Ağustos 2024'te yargıç Mehta, Google'ın Sherman Yasası’nın 2. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mehta kararında, Google'ın tekelini korumak için kasıtlı adımlar attığını belirtti.

ABD'de, Ocak 2023'te Google’a karşı Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde bir antitröst davası açılmıştı. Davaya birçok eyaletin başsavcıları da destek verdi.

Chrome'un Satılmaya Zorlanması Gündemde

Google'ın rekabeti dışlayan yöntemler kullandığı, dijital reklam teknolojisi rakiplerini ortadan kaldırdığı ve satın almalarla pazar hakimiyetini artırdığı iddia edilmişti.

Bu dava, Google’ın dijital reklamcılıkta tekelleştiği yönündeki suçlamaları derinleştirdi. Şirketin özellikle son 15 yılda agresif bir strateji izlediğine dikkat çekildi.

Google'ın, Chrome gibi dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip bir uygulamayı satmaya zorlanması sadece finansal değil ayrıca stratejik bir çöküş için de zemin hazırlayabilir. Dünya genelinde %63’lük bir kullanım oranıyla lider konumdaki Chrome'un satılması talep ediliyor.

Adalet Bakanlığı’nın talebi kabul edilirse, bu yalnızca Google için değil, teknoloji sektörünü değiştirecek gibi duruyor. Ancak, yasal süreçlerin yıllar alabileceği ve Google’ın bu süreçte güçlü bir savunma yapacağı düşünülüyor.